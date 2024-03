Fikayo Tomori potrebbe lasciare il Milan nella prossima sessione di calciomercato. In caso, ci sarebbe un top club su di lui

Fikayo Tomori resterà al Milan? Questo è uno dei grandi quesiti del calciomercato rossonero che rischierebbe di perdere il difensore inglese per “colpa” del suo agente, Viktor Kolar.

Secondo Calciomercato.com, l’agente del difensore starebbe avvicinando l’ex Chelsea al Bayern Monaco. Al momento è solo un interesse, ma non è detto che i bavaresi non possano sondare il terreno in estate.

