Calciomercato Milan, il padre di Wirtz allo scoperto: «Vi svelo il suo futuro». Le sue parole a Sky Sport De

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport De, il padre di Wirtz ha svelato il futuro di suo figlio Florian: «È tutto programmato affinché continui a giocare al Bayer Leverkusen anche la prossima stagione».

Come riportato dalla stessa emittente, Wirtz dovrebbe effettivamente rimanere a Leverkusen fino al 2025 per poi trasferirsi in un top club. Milan e non solo alla finestra: in pole ci sarebbe ora il Bayern.

