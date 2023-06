Calciomercato Milan, accordo raggiunto con Luka Romero, che arriva a parametro zero dopo l’addio alla Lazio

Luka Romero sarà presto un giocatore del Milan. Il giocatore, che era svincolato dalla Lazio, ha trovato l’accordo con la dirigenza rossonera nella giornata di ieri: tutti i dettagli sono stati definiti, mancano visite mediche e firme.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, sarà un contratto di 4 anni, fino al 2027. Ora la palla passa a Pioli. Sarà lui dovrà trovare il modo per far esplodere il classe 2004 in una squadra che è già fatta di calciatori giovani.

