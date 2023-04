In tre giocatori sono in bilico nella loro permanenza al Milan per la prossima sessione di calciomercato. Le ultime

Con l’avvicinarsi del calciomercato in casa Milan è tempo di fare valutazioni. Paolo Maldini e Frederic Massara, prima di pensare ai colpi in entrata dovranno sfoltire la rosa di Stefano Pioli.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, al momento è in bilico la permanenza di tre giocatori. Si tratta di Aster Vranckx, per il quale pende il diritto di riscatto dal Wolfsburg, Yacine Adli, che ha trovato pochissimo spazio, e Zlatan Ibrahimovic, che deciderà a fine stagione il suo futuro.

