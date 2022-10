Al club rossonero interessa un giocatore dei Blues: Maldini e Massara sarebbero già al lavoro con il club inglese

Il Milan è fortemente interessato ad un giocatore del Chelsea. Le doppia sfida di Champions League tra le due squadre (la seconda si giocherà questa sera) potrebbe essere l’occasione buona per parlare anche di mercato.

Secondo quanto riportato dal Telegraph, infatti, il club rossonero avrebbe chiesto informazioni per Ruben Loftus-Cheek, giocatore nel mirino di Massara e Maldini da diverso tempo. Non è escluso però che nei colloqui tra le due società si sia parlato (o si parlerà) di un possibile trasferimento di Rafa Leao in Inghilterra.

L’articolo Calciomercato Milan, interessa un centrocampista del Chelsea: la situazione proviene da Calcio News 24.

