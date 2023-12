Il calciomercato Milan è sempre attivo. In tal senso prosegue la caccia ad un difensore, obiettivo comune con la Juventus

Sfida ai bianconeri. Il calciomercato Milan è sempre attivo. In tal senso prosegue la caccia ad un difensore, obiettivo comune con la Juventus:

come riportato da Gianluca Di Marzio si tratta di Tiago Djaló, centrale portoghese del Lille. I bianconeri preferirebbero acquistarlo subito nel calciomercato di gennaio, per poi mandarlo a giocare per i restanti mesi della stagione 23/24.

