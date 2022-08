Calciomercato Milan: la strategia per il prestito di Tanganga. Si cerca prima l’accordo col giocatore

Come riferito da Sky Sport il Milan sta portando avanti i contatti con l’entourage di Japhet Tanganga per trovare un accordo col giocatore.

Con questo eventuale presupposto sarebbero gli stessi agente del difensore a spingere col Tottenham per lasciarlo partire con la formula del prestito con diritto di riscatto, un’opzione per ora non contemplata dagli Spurs.

The post Calciomercato Milan: la strategia per il prestito di Tanganga appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG