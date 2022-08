Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Milan in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi

Il calciomercato Milan non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore dell’area tecnica Paolo Maldini e il direttore sportivo Frederic Massara in condivisione con l’amministratore delegato Ivan Gazidis e il tecnico della prima squadra Stefano Pioli. Di seguito tutte le trattative del calciomercato Milan in tempo reale.

Milan Ultimissime di Mercato – LIVE

MERCOLEDI 18 AGOSTO

Calciomercato Milan, non solo Onyedika: Maldini valuta Onana (CLICCA QUI)

Rinnovo Tonali, si va verso la fumata bianca: gli aggiornamenti (CLICCA QUI)

Bakayoko, anche il Galatasaray in corsa: i dettagli (CLICCA QUI)

Mercato Milan, Diallo in pole per la difesa: Maldini punta al prestito (CLICCA QUI)

Grana Bakayoko: il Milan fa fatica a cederlo. Le ultime (CLICCA QUI)

Ballo-Touré rifiuta il Trabzonspor: vuole convincere Pioli? (CLICCA QUI)

Ribaltone Lazetic: ecco perché alla fine resterà al Milan (CLICCA QUI)

Onyedika al Milan: ecco la mossa che può sbloccare il colpo (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan: Maldini fiuta l’affarone in difesa (CLICCA QUI)

GIOVEDI 7 LUGLIO

De Ketelaere vota Milan: agente in città, si può chiudere a 30 milioni (CLICCA QUI)

Renato Sanches, il PSG tituba: lui ripensa al Milan? Le ultime (CLICCA QUI)

Ziyech al Milan si raffredda: stipendio ostacolo ingombrante (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan: per la difesa incontro con l’agente di Tanganga (CLICCA QUI)

MERCOLEDI 6 LUGLIO

Renato Sanches, il PSG frena: ora il Milan può chiudere (CLICCA QUI)

Milan, De Ketelaere si scalda: oggi incontro con gli agenti (CLICCA QUI)

Mercato Milan, contratto fino al 2025 per Messias e domani atteso a Milanello: i dettagli (CLICCA QUI)

MARTEDI 5 LUGLIO

Milan, incontro di mercato: nel mirino un giovane talento del Vicenza (CLICCA QUI)

Milan, le richieste del Brugge per De Ketelaere: interessano due giovani (CLICCA QUI)

Milan: Ibrahimovic rinnova fino al 2023. Raggiunto l’accordo, le cifre (CLICCA QUI)

LUNEDI 4 LUGLIO

De Ketelaere Milan: prima offerta dei rossoneri, la cifra (CLICCA QUI)



Dybala Milan: ecco come può concretizzarsi l’arrivo dell’argentino (CLICCA QUI)



Ziyech Milan: Il Milan monitora con grande attenzione la situazione (CLICCA QUI)



MERCOLEDI 29 GIUGNO

Renato Sanches Milan: colpo sfumato? Accordo da 6 milioni l’anno con il Psg (CLICCA QUI)



Dybala Milan: nel giro di 10-15 giorni potrebbe essere anche più di un’idea (CLICCA QUI)



MARTEDÌ 28 GIUGNO

Milan: Origi ha lasciato la sede rossonera dopo la firma – VIDEO MN24

LUNEDI 27 GIUGNO

Calciomercato Milan, Di Marzio: «Ecco le ultime, torna di moda un vecchio pallino in difesa» (CLICCA QUI)



Asensio Milan: lo spagnolo gradisce l’offerta rossonera, il Real…(CLICCA QUI)



Origi a Malpensa: le prime immagini dell’attaccante del Milan – VIDEO (CLICCA QUI)



DOMENICA 26 GIUGNO

Ziyech Milan, Sugoni: «C’è la disponibilità del giocatore» (CLICCA QUI)



Rinnovo Maldini: domani la firma col Milan. È (quasi) tutto pronto (CLICCA QUI)



VENERDI 24 GIUGNO

Florenzi tutto del Milan: la cifra del riscatto (CLICCA QUI)



Romagnoli ancora senza meta: si rifà sotto anche la Juventus? (CLICCA QUI)



MARTEDI 22 GIUGNO

Rinnovi Maldini e Massara: nel fine settimana l’annuncio ufficiale (CLICCA QUI)



Calciomercato Milan: Trabzonspor interessato a Ballo Tourè (CLICCA QUI)



Castillejo Milan: lo spagnolo piace al Valencia di Gattuso (CLICCA QUI)



DOMENICA 19 GIUGNO

Calciomercato Milan, voci dalla Spagna: offerta concreta a Marcelo (CLICCA QUI)



Botman Milan: il giocatore continua a preferire i rossoneri (CLICCA QUI)



Romagnoli Lazio, la svolta ora è vicina: i dettagli (CLICCA QUI)



SABATO 18 GIUGNO

Rebic Milan: aumentano le percentuali di permanenza in rossonero (CLICCA QUI)



Renato Sanches Milan: sorpasso del Psg per il portoghese, le ultime (CLICCA QUI)



Calciomercato Milan: derby di Manchester per Bennacer (CLICCA QUI)



Acerbi Milan: possibile derby con l’Inter per il difensore (CLICCA QUI)



VENERDÌ 17 GIUGNO

Mercato Milan, ecco le cifre per trovare l’intesa con il Lille per Renato Sanches (CLICCA QUI)

Cessione Bakayoko: quasi scontato il rientro al Chelsea (CLICCA QUI)

Mercato Milan, Noa Lang rimane nel mirino rossonero: i dettagli (CLICCA QUI)

GIOVEDÌ 16 GIUGNO

Calciomercato Milan: Saelemaekers in vendita. 20 milioni per l’addio (CLICCA QUI)

MERCOLEDÌ 15 GIUGNO

Milan Messias, raggiunto l’accordo per il riscatto: le cifre (CLICCA QUI)

Milan, Lang: «Futuro? Non so dove sarà, ma è un passo importante» (CLICCA QUI)

MARTEDI 14 GIUGNO

Belotti Milan, la pista si riaccende? Rossoneri freddi ma…(CLICCA QUI)



Mercato Milan, Mendes spinge per la cessione di Asensio: le ultime (CLICCA QUI)



Brahim Diaz resta anche con Asensio: lui è felice al Milan (CLICCA QUI)



Riscatto Messias, il Milan vuole chiudere entro 48 ore: le ultime (CLICCA QUI)



LUNEDI 13 GIUGNO

Mercato Milan, ad un passo il riscatto di Messias: le ultime (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan, concorrenza del Leicester per De Ketelaere (CLICCA QUI)

Mercato Milan, Maldini propone il prestito di Lazetic al Cagliari: le ultime (CLICCA QUI)

SABATO 11 GIUGNO

Rinnovo Tomori: accordo raggiunto, ecco le tempistiche per la firma (CLICCA QUI)



Calciomercato Milan: già definiti 4 nuovi arrivi (CLICCA QUI)



Rinnovo Pobega, il prolungamento entro la fine di giugno: i dettagli (CLICCA QUI)



VENERDI 10 GIUGNO

Rinnovo Ibrahimovic: a giorni l’incontro tra lo svedese e la dirigenza (CLICCA QUI)



Origi-Milan, visite in questi giorni: ecco perché non è già in città (CLICCA QUI)



Tomori solo Milan: ha chiesto ai suoi agenti di non parlare con altri club (CLICCA QUI)



Rinnovo Kalulu: stipendio in linea con gli altri titolari del Milan (CLICCA QUI)



Rinnovo Leao-Milan: si può chiudere sulla base di 6 milioni (CLICCA QUI)



GIOVEDÌ 9 GIUGNO

Milan Botman, l’affare si complica: il Newcastle vuole chiudere (CLICCA QUI)



Mercato Milan, tutto fatto per il riscatto di Florenzi: cifre e dettagli (CLICCA QUI)

Rinnovo Leao: il Milan aiuta il giocatore a pagare la multa allo Sporting? (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan: confermati i contatti con Raspadori (CLICCA QUI)

Rinnovo Bennacer, per il Milan è una priorità: si ragiona sulla clausola (CLICCA QUI)

MERCOLEDÌ 8 GIUGNO

Milan Raspadori, incontro con gli agenti! Il giocatore piace a Pioli (CLICCA QUI)

Milan, la Lucchese punta tre rossoneri. Il ds: «C’è un discorso aperto» (CLICCA QUI)

Milan Botman, il Newcastle ci prova: la mossa del club inglese (CLICCA QUI)

MARTEDÌ 7 GIUGNO

Mercato Milan, Moncada stregato da Aouchiche: la situazione (CLICCA QUI)

Milan Renato Sanches, c’è l’accordo! Ma Botman si allontana (CLICCA QUI)

LUNEDI 6 GIUGNO

Da Botman a Renato Sanches passando per Ibra, Di Marzio: «Ecco le ultime» (CLICCA QUI)



Calciomercato Milan: Roma interessata a Berardi se parte Zaniolo (CLICCA QUI)



Difesa Milan Femminile: non solo Codina, anche Agrard verso l’addio (CLICCA QUI)



Calciomercato Milan Femminile: Jane verso l’addio (CLICCA QUI)



Florenzi Milan: passi avanti per il riscatto (CLICCA QUI)



Rinnovi Maldini e Massara: non c’è ancora nero su bianco (CLICCA QUI)



DOMENICA 5 GIUGNO

Rinnovo Tomori: fiducia per il prolungamento del difensore (CLICCA QUI)



Milan Bakayoko, presto incontro con l’entourage: su di lui il Valencia (CLICCA QUI)



Milan, grosso investimento sulla trequarti: De Keteleare e Zaniolo i preferiti (CLICCA QUI)



SABATO 4 GIUGNO

Calciomercato Milan: affare in stand by tra Lazio e Romagnoli (CLICCA QUI)

Renato Sanches Milan: intesa con il Lille, presto visite e firma (CLICCA QUI)

Leao Milan: il club vuole blindarlo nonostante l’alta clausola rescissoria (CLICCA QUI)

Milan Zaniolo, c’è l’offerta: Rebic come contropartita (CLICCA QUI)

VENERDI 3 GIUGNO

Messias Milan: la strategia rossonera, un affare alla Tonali (CLICCA QUI)



Futuro Ibrahimovic: a giorni l’incontro con Maldini e Massara (CLICCA QUI)



Renato Sanches Milan: trattativa vicino al traguardo, i dettagli (CLICCA QUI)



Pobega Milan: prima il ritorno, poi il rinnovo per restare (CLICCA QUI)



Calciomercato Milan: Lang insidia Brahim Diaz. Lo spagnolo è in bilico (CLICCA QUI)

GIOVEDÌ 2 GIUGNO

Mercato Milan, i rossoneri all’assalto di Zaniolo: la situazione (CLICCA QUI)

Bremer, Maldini tenta il sorpasso all’Inter: via libera di Cardinale (CLICCA QUI)

Riscatto Florenzi, nei prossimi giorni l’incontro con la Roma (CLICCA QUI)

Rinnovo Ibrahimovic, a breve l’incontro con Maldini: c’è fiducia (CLICCA QUI)

Mercato Milan, il Valencia di Gattuso su Bakayoko: la situazione (CLICCA QUI)

MERCOLEDÌ 1 GIUGNO

Zaniolo Milan: partito il dialogo con la Roma (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan: dopo l’incontro Cardinale-Maldini l’accelerata sui vari fronti (CLICCA QUI)

MARTEDÌ 31 MAGGIO

Origi-Milan, il belga in Italia la prossima settimana: il motivo (CLICCA QUI)

LUNEDI 30 MAGGIO

Rebic Milan: sondaggio del Wolfsburg per il croato, le ultime (CLICCA QUI)

Messias può essere il primo colpo del Monza in A (CLICCA QUI)

Futuro Romagnoli: spunta anche la Fiorentina. Ecco i dettagli (CLICCA QUI)

Derby Inter-Milan per Bremer: ecco i dettagli (CLICCA QUI)

DOMENICA 29 MAGGIO

Rinnovo Kalulu: vicino l’accordo per il prolungamento (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan: Renato Sanches sostituirà Kessié (CLICCA QUI)

Botman Milan: la settimana prossima potrebbe essere decisiva (CLICCA QUI)

Milan, Hauge ti finanzia Renato Sanches: le ultime (CLICCA QUI)

Milan, il regalo Scudetto è Bremer: sfida all’Inter e altre big europee (CLICCA QUI)

SABATO 28 MAGGIO

Mercato Milan, si cerca l’accordo col Lille per Botman e Sanches (CLICCA QUI)



Milan, Asensio e Berardi le idee per la fascia destra (CLICCA QUI)



Mercato Milan, Gabriel Jesus il sogno in attacco. Due le alternative (CLICCA QUI)



Leao, il Real Madrid si tira indietro? Sospiro di sollievo Milan (CLICCA QUI)



VENERDI 27 MAGGIO

Botman Milan: affare a rischio? Il Newcastle alza l’offerta (CLICCA QUI)



Calciomercato Milan: per la trequarti di valuta De Ketelaere (CLICCA QUI)



Lazetic Milan: due strade percorribili per il futuro dell’attaccante (CLICCA QUI)



GIOVEDI 26 MAGGIO

Attacco Milan: tutti i nomi sondati sul mercato (CLICCA QUI)

Tomori al centro del progetto Milan: si lavoro al rinnovo al 2027 (CLICCA QUI)

Florenzi vuole restare al Milan: riscatto abbordabile (CLICCA QUI)

Botman e Sanches al Milan: cosa manca per il semaforo verde (CLICCA QUI)

Milan, RedBird potrebbe investire in grande attaccante: idea Gabriel Jesus (CLICCA QUI)

MERCOLEDI 25 MAGGIO

Scamacca Milan: derby con l’Inter per l’attaccante, c’è un ostacolo (CLICCA QUI)



Riscatto Messias: riflessioni in corso, la posizione del Milan (CLICCA QUI)



Calciomercato Milan: la Juve pensa a Giroud come vice Vlahovic (CLICCA QUI)

Non solo il Real Madrid su Leao, spunta anche il PSG: i dettagli (CLICCA QUI)

MARTEDì 24 MAGGIO

Rinnovo Ibrahimovic, lo svedese ha deciso di continuare: le ultime (CLICCA QUI)

Tomori, avviate le trattative per il rinnovo fino al 2027: lui è felice (CLICCA QUI)

LUNEDI 23 MAGGIO

Milan, i piani di Red Bird: da Botman e Sanches passando per Leao (CLICCA QUI)

Perinetti lo ha detto su Dybala: «Credo che questa squadra sia davvero davanti» (CLICCA QUI)

DOMENICA 22 MAGGIO

Milan, Leao ha una clausola rescissoria di 150 milioni: i dettagli (CLICCA QUI)

Milan, Origi atteso tra una settimana per le visite mediche e firma (CLICCA QUI)

SABATO 21 MAGGIO

Mercato Milan, concorrenza del Newcastle per Lingard (CLICCA QUI)

Calciomercato, non solo il Milan su Berardi: i dettagli (CLICCA QUI)

VENERDI 20 MAGGIO

Renato Sanches Milan: cosa manca per chiudere l’affare (CLICCA QUI)

Origi Milan: pronto un quadriennale. Visite dopo la finale di Champions (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan, sfida all’Inter per Asllani. Maldini ha un piano (CLICCA QUI)

GIOVEDI’ 19 MAGGIO

Calciomercato Milan: Nunez vuole la Champions, rifiutati Newcastle e United (CLICCA QUI)

Messias, futuro ancora incerto: si inserisce la Lazio (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan, anche il Chelsea su Romagnoli: la situazione (CLICCA QUI)

Mercato Milan, forte interesse per un centrocampista del Wolverhampton (CLICCA QUI)

Rinnovo Leao: ecco la nuova richiesta di ingaggio di Mendes (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan: stabilito il tesoretto per Renato Sanches (CLICCA QUI)

Botman prenotato dal Milan: concorrenza United messa in conto (CLICCA QUI)

MERCOLEDI’ 17 MAGGIO

Milan, occhi alla finale di Europa League: può scattare un bonus da Hauge (CLICCA QUI)

Botman Milan: si inserisce il Manchester United, la posizione dei rossoneri (CLICCA QUI)

Clamoroso Romagnoli: può andare all’ Inter se parte Bastoni (CLICCA QUI)

Berardi-Milan, Carnevali: «Mai arrivata un’offerta ufficiale» (CLICCA QUI)

Milan, il Torino prova a comprare Pobega: 15 milioni sul piatto (CLICCA QUI)

LUNEDI 16 MAGGIO

Mercato Milan, Maldini a colloquio con la famiglia di Asllani: i dettagli (CLICCA QUI)

Romagnoli Lazio, trattativa in stallo. Serve un rilancio di Lotito (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan: mail al Liverpool, Origi a Milano post finale Champions (CLICCA QUI)

SABATO 14 MAGGIO

Calciomercato Milan: Botman in arrivo i dettagli (CLICCA QUI)

Calcimercato Milan: addio a Bakayoko, tornerà al Chelsea (CLICCA QUI)

Rinnovo Tonali: il centrocampista verso l’adeguamento dell’ingaggio (CLICCA QUI)

Mercato Milan, il Barcellona torna su Romagnoli: i dettagli (CLICCA QUI)

Mercato Milan, le idee rossonere per la prossima stagione (CLICCA QUI)

Renato Sanches Milan, accordo vicino: i rossoneri possono chiudere a breve (CLICCA QUI)

VENERDI 13 MAGGIO

Bremer Milan: concorrenza del Psg per il difensore (CLICCA QUI)

Dybala-Milan? Prende corpo una pista a sorpresa (CLICCA QUI)

Brahim Diaz e Messias aggrappati allo scudetto: col Tricolore restano al Milan? (CLICCA QUI)

GIOVEDI 12 MAGGIO

Pobega Milan: il Torino potrebbe fare un tentativo in estate (CLICCCA QUI)

Calciomercato Milan: cena Lotito-Sarri, tutto aperto per Romagnoli (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan, nuovo attacco: con Origi e Giroud spunta Mister X (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan: Florenzi sempre vicino al riscatto. Ha convinto tutti (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan, a volte ritornano: si pensa a Deulofeu (CLICCA QUI)

MERCOLEDI 11 MAGGIO

Nkunku Milan: rossoneri interessati ma la trattativa resta complicata (CLICCA QUI)



Romagnoli sogna la Lazio, ma può restare al Milan con la nuova proprietà: la situazione (CLICCA QUI)



Rinnovo Leao: vuole uno stipendio in linea con le sue prestazioni (CLICCA QUI)



Origi-Milan: conto alla rovescia. Può essere ufficiale già a maggio (CLICCA QUI)



MARTEDÌ 10 MAGGIO

Di Marzio: «Milan, Origi il più vicino. Passi avanti per Renato Sanches» (CLICCA QUI)

Milan Origi, dall’Inghilterra confermano: niente rinnovo con il Liverpool (CLICCA QUI)

Rinovo Leao: al Milan non basterà triplicare lo stipendio. Dirigenti inquieti (CLICCA QUI)

LUNEDI 9 MAGGIO

Rinnovo Leao: tra richiesta e volontà del club ecco la situazione (CLICCA QUI)

Milan Origi, nuovi contatti per definire l’affare: ecco quando si chiuderà (CLICCA QUI)

Mercato Milan, rivelazione Dybala: «per lui sarebbe più semplice accettare …» (CLICCA QUI)

DOMENICA 8 MAGGIO

Nunez Milan: il Benfica fissa il prezzo, i rossoneri si augurano questo (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan: proseguono i contatti Lingard (CLICCA QUI)

VENERDI 6 MAGGIO

Asensio Milan: le ultime sul futuro dello spagnolo (CLICCA QUI)

Castillejo Milan: tornare in Liga resta l’opzione più quotata (CLICCA QUI)

Messias Milan: tre partite per conquistarsi la conferma in rossonero (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan: sempre più certo il rientro alla base di Pobega (CLICCA QUI)

GIOVEDI 5 MAGGIO

Calciomercato Milan: sfuma Mazraoui, visite con il Bayern (CLICCA QUI)

Castillejo all’addio in estate: su di lui c’è sempre il Valencia (CLICCA QUI)

Berardi al Milan: due motivi per cui resta una pista concreta (CLICCA QUI)

Romagnoli-Lazio si spegne: il difensore può rinnovare col Milan (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan, doppio colpo: Botman + Sanches a 55 milioni (CLICCA QUI)

Mercato Milan, concorrenza del Newcastle per Darwin Nunez (CLICCA QUI)

Milinkovic-Milan, 60 milioni per il regalone scudetto: Investcorp può (CLICCA QUI)

MERCOLEDI 4 MAGGIO

Calciomercato Milan Femminile: Vigilucci ad un passo, sostituirà Codina (CLICCA QUI)

Rinnovo Leao: due club interessati al portoghese (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan: fiducia per Renato Sanches a cifre contenute (CLICCA QUI)

Dybala ha scelto l’Inter: rimpianto per i tifosi del Milan? (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan: buone possibilità per il riscatto di Florenzi (CLICCA QUI)

MARTEDÌ 3 MAGGIO

Mercato Milan, Maldini torna su Deulofeu: ipotesi Pobega nell’affare (CLICCA QUI)

Milan Origi, affare in stand-by: si attende il cambio di proprietà (CLICCA QUI)

LUNEDI 2 MAGGIO

Asensio Milan: resta in bilico il futuro dello spagnolo (CLICCA QUI)

Mercato Milan, piace Lingard a parametro zero: i dettagli (CLICCA QUI)

Mercato Milan, la stampa inglese è sicura: la nuova proprietà pensa a Lukaku (CLICCA QUI)

SABATO 30 APRILE

Rinnovo Tonali: a fine stagione previsto summit con la società (CLICCA QUI)

Romagnoli Milan, Di Mazio: «Non credo che sia finita» (CLICCA QUI)

Botman annuncia: «Probabilmente questa sarà la mia ultima stagione qui» (CLICCA QUI)

Mercato Milan, segnali da Jorge Mendes per Renato Saches in rossonero: i dettagli (CLICCA QUI)

Mercato Milan, i rossoneri sognano Mahrez (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan, c’è l’accordo per Botman ed Origi: le ultime (CLICCA QUI)

VENERDI 29 APRILE

Calciomercato Milan: deciso il futuro di Bakayoko (CLICCA QUI)

Romagnoli-Lazio si complica: il Milan lo tiene col cambio di proprietà? (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan: i rossoneri si buttano dentro nella corsa a Zaniolo (CLICCA QUI)

GIOVEDÌ 28 APRILE

Rinnovo Ibrahimovic: a fine stagione la decisione dello svedese (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan, si lavora sul figlio d’arte: concorrenza del Barcellona (CLICCA QUI)

Zaniolo, la Roma fa il prezzo per la cessione. Il Milan osserva (CLICCA QUI)

Milan Investcorp, tutto fatto: Furlani possibile sostituto di Gazidis (CLICCA QUI)

Rinnovo Leao, Mendes alza la posta ma il Milan è sereno: la situazione (CLICCA QUI)

MERCOLEDÌ 27 APRILE

Mahrez Milan: sogno difficile ma non impossibile (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan: gli obiettivi di Investcorp per rinforzare il club (CLICCA QUI)

LUNEDI 25 APRILE

Kessié Barcellona: possibile intoppo nella trattativa (CLICCA QUI)



Rinnovo Kalulu: a fine stagione il prolungamento del contratto con il Milan (CLICCA QUI)



Mercato Milan, dalla Francia: Maldini pensa a Mahrez. Le ultime (CLICCA QUI)



Mercato Milan, interesse per Federico Bernardeschi: ecco i dettagli (CLICCA QUI)



Romagnoli-Lazio, è stallo: il difensore deve abbassare le pretese (CLICCA QUI)



DOMENICA 24 APRILE

Asensio-Milan, può cambiare tutto: ecco l’annuncio ufficiale (CLICCA QUI)

SABATO 23 APRILE

Calciomercato Milan: le ultime su Renato Sanches, c’è anche un piano B (CLICCA QUI)



Lukaku al Milan? Con Investcorp è possibile, ma… (CLICCA QUI)



Milan, si attende la chiusura con Investcorp e poi al mercato: in arrivo Botman e Origi (CLICCA QUI)



Romagnoli, sfida alla Lazio con vista sul futuro: le ultime sulla trattativa (CLICCA QUI)



Calciomercato Milan, con Investcorp è caccia al nome in attacco: le ultime (CLICCA QUI)



VENERDI 22 APRILE

Romagnoli Lazio: ancora distanza tra le parti (CLICCA QUI)



Origi al Milan: accordo quasi raggiunto, settimana prossima si chiude (CLICCA QUI)



Asensio Milan è il regalo di Investcorp ai tifosi? Lo scenario (CLICCA QUI)



Botman-Milan, accordo totale per il primo colpo Investcorp: 35 milioni al Lille (CLICCA QUI)



GIOVEDÌ 21 APRILE

Calciomercato Milan, pazza idea Lukaku? Le ultime (CLICCA QUI)



Verona, le big su Casale: si inserisce anche il Milan (CLICCA QUI)



Brahim Diaz, può cambiare l’accordo tra Milan e Real Madrid: ultime (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan: nuova proprietà, cambia il futuro di Florenzi? (CLICCA QUI)

LUNEDÌ 18 APRILE

Milan Asensio, il Real Madrid alza l’offerta per il rinnovo: le ultime (CLICCA QUI)

Messias, futuro lontano dal Milan: difficile l’ipotesi riscatto (CLICCA QUI)

Origi Milan: trattaiva in stato avanzato, le ultime (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan: con Investcorp previsti 4-5 rinforzi top in estate (CLICCA QUI)

DOMENICA 17 APRILE

Calciomercato Milan: tre obiettivi con la nuova proprietà (CLICCA QUI)



Clamoroso Donnarumma: per l’Equipe può tornare al Milan (CLICCA QUI)



Romagnoli Lazio, parti vicinissime: cosa manca per la fumata bianca (CLICCA QUI)



SABATO 16 APRILE

Mercato Milan, Carnevali avvisa: «Vogliamo tenere i nostri big» (CLICCA QUI)



Le Mée: «Renato Sanches più Milan che Juventus» (CLICCA QUI)



Mercato Milan, occhi puntati su Ilic del Verona: i dettagli (CLICCA QUI)



VENERDI 15 APRILE

Dybala aspetta l’Inter! Ha detto questo ai nerazzurri. L’indiscrezione (CLICCA QUI)

Vojvoda al Milan, dal Kosovo: c’è già accordo! Pronta l’offerta (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan: Berardi troppo costoso, Traorè al suo posto? (CLICCA QUI)

GIOVEDI 14 APRILE

Mercato Milan, Maldini pensa ad alcune contropartite per sbloccare l’affare Berardi (CLICCA QUI)

Messias-Milan verso l’addio: troppi i 5 milioni per il riscatto (CLICCA QUI)

LUNEDI 11 APRILE

Calciomercato Milan: due concorrenti per Asensio (CLICCA QUI)



Origi Milan: tutto fatto, firmerà un triennale (CLICCA QUI)



Calciomercato Milan Femminile: suggestione Giacinti per Roma e Inter (CLICCA QUI)



Bakayoko fuori dai piani del Milan: la scelta sul futuro (CLICCA QUI)



Girelli, niente Milan: rinnoverà il suo contratto con la Juventus Women (CLICCA QUI)



Darwin Nunez al Milan? Il suo allenatore: «Spero che finirà così» (CLICCA QUI)



Calciomercato Milan, dalla Francia: il PSG pensa sempre a Leao (CLICCA QUI)



DOMENICA 10 APRILE

Calciomercato Milan: le ultime sul futuro di Castillejo (CLICCA QUI)



Calciomercato Milan: nessuna conferma per Gouiri (CLICCA QUI)



Scamacca Milan: l’azzurro non è un obiettivo rossonero (CLICCA QUI)



SABATO 9 APRILE

Asensio Milan: due nodi da sciogliere per l’affare (CLICCA QUI)



Milan Femminile, Codina verso il ritorno al Barcellona: le ultime (CLICCA QUI)



Botman vicino al Milan: cosa succede con Kalulu (CLICCA QUI)



Calciomercato Milan: restare al Torino o tornare a casa La preferenza di Pobega (CLICCA QUI)



Calciomercato Milan: fiutata l’occasione Acerbi (CLICCA QUI)



VENERDI 8 APRILE

Calciomercato Milan, Di Marzio: «Ecco le ultime sui rossoneri» (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan: Belotti uscito dai radar rossoneri (CLICCA QUI)

Milan Asensio, dialoghi con il Real Madrid. E Brahim Diaz… (CLICCA QUI)

Berardi Milan, Carnevali: «È il nostro campione, perfetto per i rossoneri» (CLICCA QUI)

GIOVEDI 7 APRILE

Torino Milan: Belotti osservato speciale (CLICCA QUI)

Mercato Milan, si scalda la pista Asensio: tutti i dettagli (CLICCA QUI)

Mercato Milan, le cifre per portare Origi a Milano (CLICCA QUI)

MERCOLEDI 6 APRILE

Milan Botman, ci siamo: la chiusura è ad un passo e Maldini… (CLICCA QUI)

Asensio Milan: i rossoneri fanno sul serio, offerta al giocatore (CLICCA QUI)



Botman al Milan: l’Inter risponde con Bremer. Affondo di Marotta (CLICCA QUI)



Calciomercato Milan: l’infortunio di Florenzi cambia i piani del club (CLICCA QUI)



MARTEDÌ 5 APRILE

Calciomercato Milan, vicino l’accordo con Botman: i dettagli (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan: l’agente in sede! Ha incontrato Massara, occhio al pallino (CLICCA QUI)

Origi a un passo dal Milan: ora vicinissimo! Contatti continui (CLICCA QUI)

LUNEDI 4 APRILE

Milan Florenzi, riscatto deciso anche senza sconto: le ultime (CLICCA QUI)



Belotti-Milan: solo Juric può convincerlo a restare (CLICCA QUI)



Origi al Milan: ma Il Liverpool non deve esercitare l’opzione di rinnovo (CLICCA QUI)



Calciomercato Milan: il club ritiene Berardi pronto (CLICCA QUI)



DOMENICA 3 APRILE

Calciomercato Milan: non tramonta l’idea di un colpo a zero dalla Juve (CLICCA QUI)



Romagnoli Lazio, l’ostacolo sono le commissioni? I dettagli (CLICCA QUI)



SABATO 2 APRILE

Calciomercato Milan: Origi si avvicina, cosa manca per chiudere (CLICCA QUI)



Milan, Pedro Moreira Dos Santos a Milano insieme a Patricio Simoes (CLICCA QUI)



Niente sconti da parte della Roma per il riscatto di Florenzi (CLICCA QUI)



VENERDÌ 1 APRILE

Calciomercato Milan: non tramonta l’idea di un colpo a zero dalla Juve (CLICCA QUI)



Romagnoli Lazio, l’ostacolo sono le commissioni? I dettagli (CLICCA QUI)



SABATO 2 APRILE

Calciomercato Milan: Origi si avvicina, cosa manca per chiudere (CLICCA QUI)



Milan, Pedro Moreira Dos Santos a Milano insieme a Patricio Simoes (CLICCA QUI)



Niente sconti da parte della Roma per il riscatto di Florenzi (CLICCA QUI)



VENERDÌ 1 APRILE

Calciomercato Milan: Moleiro nel mirino, il Las Palmas può cederlo (CLICCA QUI)

Florenzi Milan: i rossoneri vorrebbero lo sconto dalla Roma, i dettagli (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan: Origi e Scamacca i due nomi caldi per l’attacco (CLICCA QUI)

GIOVEDI’ 31 MARZO

Calciomercato Milan, il punto su Cristante: ragionamenti sul contratto (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan, rossoneri su Darwin Nunez: c’è concorrenza (CLICCA QUI)

E se Ibrahimovic continua La possibile proposta di rinnovo del Milan (CLICCA QUI)

Clamoroso Romagnoli: trattativa con la Lazio arenata! Può restare al Milan (CLICCA QUI)

MERCOLEDI’ 30 MARZO

Cambiaso Milan, l’agente allo scoperto: «Vi svelo questo sul suo futuro» (CLICCA QUI)



Calciomercato Milan: Veretout verso l’addio alla Roma, rifiutato il rinnovo (CLICCA QUI)



Mercato Milan: non solo Asensio, altri due giocatori proposti dal Real? (CLICCA QUI)



Brahim Diaz, Milan a caccia dello sconto: ecco la posizione del Real Madrid (CLICCA QUI)



MARTEDI’ 29 MARZO

Calciomercato Milan, si punta al gioiellino del Nizza Gouiri: le ultime (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan: Parisi sostituto di Ballò-Toure (CLICCA QUI)

Mercato Milan in casa: il club ha bisogno di giocatori cresciuti nel vivaio (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan: serve lo sconto per Berardi (CLICCA QUI)

LUNEDI’ 28 MARZO

Dybala Milan, sondaggio dei rossoneri! Tutti i dettagli (CLICCA QUI)



Calciomercato Milan, il Napoli rinuncia a Berardi? Pronta l’alternativa (CLICCA QUI)



Calciomercato Milan, c’è già il rinforzo a centrocampo (CLICCA QUI)



Calciomercato Milan, nuovo incontro Lazio-Raiola per Romagnoli: le ultime (CLICCA QUI)

Mercato Milan a sorpresa: si pensa al ritorno di Cristante (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan dimensione Champions: 3 top per tornare competitivi in Europa (CLICCA QUI)

DOMENICA 27 MARZO

Renato Sanches Milan: ostacolo Mourinho! lo vuole alla Roma (CLICCA QUI)



Ceccarini: «Milan, accelerata per l’attaccante. Affare Origi ai dettagli» (CLICCA QUI)

Milan, porte girevoli a centrocampo: con Kessiè a Barcellona torna Pobega (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan, piani per la difesa: Botman o Bremer ed un vice Theo (CLICCA QUI)

SABATO 26 MARZO

Botman Milan: nuova pretendente dalla Premier League (CLICCA QUI)



Milan, le ultime su Belotti: il Gallo piace ma…(CLICCA QUI)

Calciomercato Milan, si lavora per la difesa: le ultime su Botman e Bremer (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan, la valutazione di Berardi e la posizione del Sassuolo (CLICCA QUI)

VENERDÌ 25 MARZO

Dal Belgio: Mertens-Milan si può fare! La situazione (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan, dalla Scozia: rossoneri su Hickey del Bologna (CLICCA QUI)

Milan, si pensa anche a Fofana per il dopo Kessie (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan: più facile Renato Sanches di Botman! Le ultime da Lille (CLICCA QUI)

Mirante verso la permanenza al Milan: il portiere può rinnovare (CLICCA QUI)

Retroscena Romagnoli: i soldi non c’entrano. Ecco perché lascerà il Milan (CLICCA QUI)

GIOVEDI’ 24 MARZO

Calciomercato Milan, interesse per Broja: le ultime (CLICCA QUI)



Milan, piace Barak ma la concorrenza non manca (CLICCA QUI)

Mercato Milan, spunta la candidatura di Jorginho. La situazione (CLICCA QUI)

Romagnoli Lazio, intesa sull’ingaggio. Si lavora sulla commissione a Raiola (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan, Maldini piomba su Berardi: i dettagli (CLICCA QUI)

Ibrahimovic, stipendio dimezzato per il Milan: rinnovo con bonus a gettone (CLICCA QUI)

MERCOLEDI’ 23 MARZO

Milan, ricordi Leo Duarte? In Turchia trova continuità. Ed il riscatto… (CLICCA QUI)

Rinnovo Tonali: Milan soddisfatto, a fine stagione trattative per ritocco dell’ingaggio (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan, ennesimo inserimento della Juve: cosa succede (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan: non c’è la risposta definitiva di Romagnoli alla Lazio (CLICCA QUI)

MARTEDI’ 22 MARZO

Rinnovo Leao, l’incontro Mendes Lille può sbloccare la situazione (CLICCA QUI)



Origi al Milan: la firma può arrivare subito! Lo ha già detto al Liverpool (CLICCA QUI)



Calciomercato Milan: Noa Lang regalo scudetto. 25 milioni, lui è stregato (CLICCA QUI)

LUNEDI’ 21 MARZO

Milan Origi, possibile accordo in settimana. Le ultime (CLICCA QUI)

Kessiè Barcellona, è fatta: già svolte le visite mediche (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan, ai dettagli la trattativa per Origi: le ultime (CLICCA QUI)

Derby di mercato per Elmas. Le due milanesi in pressing per il macedone (CLICCA QUI)

DOMENICA 20 MARZO

Mazraoui: «In questi 2 mesi prenderò una decisione sul mio futuro» (CLICCA QUI)



SABATO 19 MARZO

Calciomercato Milan, Maldini accelera per Botman. E Maignan… (CLICCA QUI)



Scamacca al Milan: può arrivare anche con Origi. Le ultimissime (CLICCA QUI)



Milan, Belotti ci ripensa «Ho sempre dato lo spiraglio per il rinnovo» (CLICCA QUI)



VENERDI 18 MARZO

Renato Sanches al Milan, L’Equipe non ha dubbi: «Firmerà coi rossoneri» (CLICCA QUI)



Origi-Milan, Gazzetta: «Fase iniziale, il club non dispensa super ingaggi» (CLICCA QUI)



Calciomercato Milan: Scamacca ancora caldo, fissato appuntamento col Sassuolo (CLICCA QUI)



Kessie, nessun dramma a Casa Milan: la dirigenza si sente tranquilla per un motivo (CLICCA QUI)



GIOVEDI 17 MARZO

Calciomercato Milan: futuro incerto per Ballo Tourè (CLICCA QUI)



Berardi Milan: concorrenza del Napoli, c’è il gradimento del giocatore (CLICCA QUI)



Empoli, il Milan mette gli occhi su Parisi (CLICCA QUI)



Calciomercato Milan: tramonta Belotti? Lui vorrebbe, il Diavolo no (CLICCA QUI)

Retroscena Origi: clausola pro Liverpool? Milan pronto a pagare (CLICCA QUI)

Origi al Milan colpo low cost: budget risparmiato e chiusura vicina (CLICCA QUI)

MERCOLEDI 16 MARZO

Milan Origi, è il prescelto della dirigenza: un’idea diventata pista calda (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan, Belotti ha preso la sua decisione (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan: Ceballos spinge per la cessione, rossoneri alla finestra (CLICCA QUI)



Belotti-Milan: c’è pure l’Atalanta, ma il Gallo dà la precedenza al Diavolo (CLICCA QUI)



Calciomercato Milan: possibile addio anticipato a Bakayoko. I dettagli (CLICCA QUI)



Calciomercato Milan: già presi due giocatori per sostituire Kessie (CLICCA QUI)



Berardi il preferito: il Milan valuta se investire sull’esterno del Sassuolo (CLICCA QUI)



MARTEDI’ 15 MARZO

Calciomercato Milan, i rossoneri puntano Origi: piace a Maldini (CLICCA QUI)

Calciomercato, il Barcellona non si ferma: altro sgarbo al Milan (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan, un club spagnolo sulle tracce di Gabbia: le ultime (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan, testa a testa con il Napoli: cosa succede (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan, Renato Sanches è sempre un obiettivo: attenzione a Cherubini… (CLICCA QUI)

LUNEDI’ 14 MARZO

Calciomercato Milan, Gotze: «Mi piacciono Serie A e Liga» (CLICCA QUI)



Mazraoui, il Barcellona sbaraglia la concorrenza: super offerta di ingaggio (CLICCA QUI)



Milan, nessun dubbio sui rinnovi di Maldini e Massara: i dettagli (CLICCA QUI)



Calciomercato Milan, Maldini tenta lo sgambetto alla Juve: la situazione (CLICCA QUI)

DOMENICA 13 MARZO

Mercato Milan, Maldini sogna il Kalulu bis: i dettagli (CLICCA QUI)

Renato Sanches Milan: un futuro tutto da scrivere (CLICCA QUI)



SABATO 12 MARZO

Calciomercato Milan, obiettivo Belotti: Vagnati prepara il post Gallo (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan, dalla Spagna: il Barcellona punta Rafael Leao (CLICCA QUI)

VENERDÌ 11 MARZO

Calciomercato Milan, brutto infortunio per Renato Sanches: esce in lacrime (CLICCA QUI)

Rinnovo Romagnoli , la trattativa con la Lazio è cominciata a settembre: la situazione (CLICCA QUI)



Rinnovo Kalulu: cifre e dettagli del nuovo contratto con il Milan (CLICCA QUI)



Calciomercato Milan, clamorosa indiscrezione: «La Juve ha l’intesa con Renato Sanches» (CLICCA QUI)



Milan, riflessioni su Messias: decide Pioli? Ultime (CLICCA QUI)



Berardi-Milan mette d’accordo tutti: nome cerchiato in rosso, il prezzo (CLICCA QUI)



GIOVEDÌ 10 MARZO

Calciomercato Milan, offerto un quinquennale a Renato Sanches: le cifre (CLICCA QUI)

Renato Sanches Milan, si inserisce la Juventus: gli aggiornamenti (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan: quante potenziali occasioni dal Chelsea (CLICCA QUI)

Bakayoko-Milan: cosa succede dopo il blocco del mercato del Chelsea (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan: Bajrami osservato speciale a San Siro. È sotto esame (CLICCA QUI)

MERCOLEDI 9 MARZO

Calciomercato Milan, Noa Lang semina indizi: l’ultimo è clamoroso (CLICCA QUI)

Mercato Milan, c’è il sì di Renato Sanches al trasferimento: i dettagli (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan: Caldara non sarà riscattato dal Venezia (CLICCA QUI)



Terzino destro Milan: riscatto di Florenzi ma non solo, alternativa Singo (CLICCA QUI)



Pogeba Milan: in estate tornerà rossonero per restare (CLICCA QUI)



Noa Lang al Milan, l’ultima idea di Maldini: «Sarebbe perfetto per Pioli» (CLICCA QUI)



Bakayoko un peso: Maldini studia un modo per liberarsene (CLICCA QUI)



Calciomercato Milan oltre Sanches: nel mirino Malinovskyi e altri due (CLICCA QUI)



MARTEDI’ 8 MARZO

Calciomercato Milan, il Barcellona tenta l’affondo per Mazraoui: i dettagli (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan, attenzione a Lotito: l’offerta al rialzo spaventa i rossoneri (CLICCA QUI)

Cassano rivela il colpo di mercato: «Il Milan ha chiuso per lui» (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan, colpo sulla trequarti: nei radar c’è Malinovskyi (CLICCA QUI)

LUNEDI’ 7 MARZO

Mercato Milan, il West Ham piomba su Deulofeu: Maldini prende nota (CLICCA QUI)



Rinnovo Kessie, tutto fermo: speranze ridotte al lumicino (CLICCA QUI)



Napoli Milan, si gioca anche sul mercato: c’entra Osimhen (CLICCA QUI)

DOMENICA 6 MARZO

Vagnati: «Belotti? A fine anno tireremo le somme» (CLICCA QUI)



Milan, Bakayoko sparito dai radar: la verità sul diritto di riscatto (CLICCA QUI)



SABATO 5 MARZO

Mercato Milan, occhi su Singo: concorrenza di Inter, Juve e Tottenham (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan, dall’Olanda: rossoneri in pressing per Mazraoui (CLICCA QUI)

VENERDI 4 MARZO

Milan Mazraoui, tanti club su di lui: c’è anche la Juventus (CLICCA QUI)

Kamara Milan, il presidente dell’OM: «Sono ottimista. Perderlo a zero…» (CLICCA QUI)

Mercato Milan, tante big su Parisi: l’Empoli fissa il prezzo (CLICCA QUI)

Florenzi Milan: sempre più probabile il riscatto, le ultime (CLICCA QUI)



Milan, telefonata di Xavi a Kessie: crede sia il nuovo Yaya Touré (CLICCA QUI)



Theo Hernandez Barcellona, assalto fallito: il Milan ha chiesto 50 milioni (CLICCA QUI)



Calciomercato Milan: la Juve prova lo scippo Renato Sanches. Ultimissime (CLICCA QUI)



GIOVEDI 3 MARZO

Rinnovo Kalulu, primi contatti tra le parti: volontà reciproca di proseguire (CLICCA QUI)

Kessie-Barcellona, sorpresa: il Milan spera nell’annuncio immediato (CLICCA QUI)

Botman vuole solo il Milan, ora c’è da convincere il Lille: filtra ottimismo (CLICCA QUI)

MERCOLEDI 2 MARZO

Calciomercato Milan: occhi su Weigl per il centrocampo, le ultime (CLICCA QUI)

Rinnovo Veretout: le ultime sul centrocampista francese, Milan attento (CLICCA QUI)



Mazraoui-Milan, conferme dall’Olanda: prima offerta, è corsa a tre (CLICCA QUI)



MARTEDI’ 1 MARZO

Bremer-Milan: c’è il patto col Torino. Ecco il prezzo (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan: un rossonero è il primo obiettivo di Sarri (CLICCA QUI)

LUNEDI’ 28 FEBBRAIO

Calciomercato Milan: Sarri vuole Romagnoli. Lotito farà di tutto (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan: sfida all’Inter per un baby difensore (CLICCA QUI)

DOMENICA 27 FEBBRAIO

Calciomercato Milan, Kessie e il Barcellona più vicini: i dettagli (CLICCA QUI)

Botman Milan: non solo il Newcastle anche il Tottenham sul difensore (CLICCA QUI)



Isak Milan: concorrenza di due club per lo svedese (CLICCA QUI)



SABATO 26 FEBBRAIO

Bremer Milan: si aggiunge un’altra concorrente in Serie A (CLICCA QUI)



Calciomercato Milan, piace Asensio: la situazione (CLICCA QUI)



Amanda Staveley rivela: «A gennaio Botman voleva disperatamente il Newcastle» (CLICCA QUI)

VENERDI 25 FEBBRAIO

Milan Udinese: occasione anche per parlare di mercato, gli obiettivi (CLICCA QUI)



Calciomercato Milan: è fatta per Renato Sanches? Ultime (CLICCA QUI)



GIOVEDI 24 FEBBRAIO

Rinnovo Ibrahimovic: le parole di Pioli e l’offerta rossonera (CLICCA QUI)



Botman Milan: sensazioni positive sulla chiusura dell’affare (CLICCA QUI)



Rinnovo Bennacer: ci siamo, manca solo l’annuncio (CLICCA QUI)



Calciomercato Milan: Ceballos in partenza I rossoneri osservano (CLICCA QUI)



Rinnovo Romagnoli: le ultime sul futuro del capitano rossonero (CLICCA QUI)



Calciomercato Milan, si segue Bellanova: concorrenza delle big italiane (CLICCA QUI)



MERCOLEDI’ 23 FEBBRAIO

Calciomercato Torino, Kumbulla il dopo Bremer: il Milan resta interessato (CLICCA QUI)

Bremer-Milan: rossoneri pronti a mettere sul piatto Lazetic? Ultime (CLICCA QUI)

Mercato Milan, occhi su Bergwijn: per Conte è cedibile. Ultime (CLICCA QUI)

Renato Sanches al Milan: pronti 30 milioni per il dopo Kessie (CLICCA QUI)

Ekitike-Milan: chi è il nuovo obiettivo in attacco che sogna Mbappé (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan, Elliott stanzia 100 milioni per l’estate. Tutti gli obiettivi (CLICCA QUI)

MARTEDI’ 22 FEBBRAIO

Calciomercato Milan, Castillejo verso l’addio a fine stagione: le ultime (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan, Renato Sanches si è promesso ai rossoneri: la situazione (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan: l’Atalanta piomba su Belotti (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan: l’offerta del Newcastle per Botman supera quella rossonera (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan: Berardi? Un’offerta ha indispettito il Sassuolo (CLICCA QUI)

LUNEDI’ 21 FEBBRAIO

Calciomercato Milan, spunta una vecchia conoscenza: occhi su Deulofeu (CLICCA QUI)



Depay-Milan, il nome dell’olandese di nuovo caldo per l’estate: ultime (CLICCA QUI)



Calciomercato Milan: ecco il tesoretto per Botman (CLICCA QUI)

DOMENICA 20 FEBBRAIO

Mercato Milan, Kessie ha scelto il Barcellona: la situazione (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan: voci dalla Spagna, sondato Depay (CLICCA QUI)



Mercato Milan: Veretout non è il sostituto di Kessie! Ecco chi può lasciare (CLICCA QUI)



Calciomercato Milan: anche la Juventus in corsa per Romagnoli (CLICCA QUI)



Calciomercato Milan, Willian: «Il Milan e la Roma erano interessate» (CLICCA QUI)



SABATO 19 FEBBRAIO

Kalulu sul rinnovo: «Ho voglia di restare al Milan, nessun motivo per andarmene» (CLICCA QUI)



Zaniolo al Milan, da Roma sono sicuri: «Su di lui una squadra di Milano» (CLICCA QUI)



Bremer-Milan, la verità sull’interesse rossonero: può arrivare solo a una condizione (CLICCA QUI)



VENERDI’ 18 FEBBRAIO

Belotti Milan: le ultime notizie sul futuro dell’attaccante (CLICCA QUI)



Romagnoli sempre più Lazio: Tare gli libera il posto nello spogliatoio (CLICCA QUI)



Milan Mazraoui, nessun contatto con Raiola: le ultime sul terzino (CLICCA QUI)



Calciomercato Milan, è derby con l’Inter: le due milanesi puntano David (CLICCA QUI)

GIOVEDI’ 17 FEBBRAIO

Singo Milan: poteva essere rossonero, il retroscena (CLICCA QUI)



Rinnovo Bernardeschi: l’offerta della Juve e la proposta a Milan e Inter (CLICCA QUI)



Calciomercato Milan: rossoneri e altri due club interessati a Schar (CLICCA QUI)



Laudisa: «Bergwijn idea concreta per il Milan della prossima stagione» (CLICCA QUI)

Romagnoli Lazio, scende in campo Lotito. E il Milan… (CLICCA QUI)

Rinnovo Ibrahimovic, Maldini prepara l’offerta al ribasso: le ultime (CLICCA QUI)

Renato Sanches Milan, permane la fiducia: proficui i contatti con Mendes (CLICCA QUI)

MERCOLEDI’ 16 FEBBRAIO

Calciomercato Milan, ecco perché è saltato Renato Sanches a gennaio: il retroscena (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan, Florenzi viaggia verso il riscatto: le ultime (CLICCA QUI)

Romagnoli-Lazio, incontro in vista: offerta di 4 anni al giocatore (CLICCA QUI)



Kessie-Milan: 90 milioni per trattenerlo in rossonero. Il club dice no (CLICCA QUI)



Belotti chiama il Milan: è la sua prima scelta. Contatti negli ultimi giorni (CLICCA QUI)



Veretout-Milan: nome nuovo per il dopo Kessie. Prezzo e dettagli (CLICCA QUI)



MARTEDI’ 15 FEBBRAIO

Mercato Milan, torna di moda Warren Bondo: le ultime (CLICCA QUI)

Milan, si stringe per il rinnovo di Kalulu: la situazione (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan, occhi puntati in casa Juve: cosa succede (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan: Kessie ha scelto i soldi. Tutte le squadre interessate (CLICCA QUI)

LUNEDI’ 14 FEBBRAIO

Retroscena Brahim Diaz: il Milan anticipa il riscatto dal Real? (CLICCA QUI)



Rinnovo Leao, firma non imminente: ma c’è grande ottimismo (CLICCA QUI)



Calciomercato Milan: Lotito mette i bastoni tra le ruote ai rossoneri (CLICCA QUI)

Retroscena calciomercato Milan: vuole i rossoneri a tutti i costi (CLICCA QUI)

DOMENICA 13 FEBBRAIO

Calciomercato Milan, Kessié: non solo Juve, si inserisce un’inglese (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan, sondaggio della Juve per Botman: le ultime (CLICCA QUI)

SABATO 12 FEBBRAIO

Mercato Milan, Kessie deciderà il futuro entro un mese: le ultime (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan, Xavi scarta Kessié: cosa è successo (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan, pronto il sostituto di Kessié (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan, da Botman a Sanches passando per i rinnovi: l’agenda di Maldini (CLICCA QUI)

VENERDÌ 11 FEBBRAIO

MN24 – Rinnovo Theo Hernandez: la giornata della firma a Casa Milan – VIDEO

Rinnovo Theo Hernandez: è ufficiale, il comunicato del club (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan: perché Xavi vuole a tutti i costi Kessie (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan: ecco la proposta di rinnovo per Leao (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan, il Lille spara alto ma Botman vede rossonero: la situazione (CLICCA QUI)

GIOVEDI’ 10 FEBBRAIO

Mercato Milan, gli agenti di Botman in sede: gli aggiornamenti (CLICCA QUI)

Laudisa svela: «A Maldini piace tantissimo De Ketelaere» (CLICCA QUI)

Rinnovo Theo Hernandez, oggi l’agente a Milano: attesa per l’ufficialità (CLICCA QUI)

MERCOLEDI’ 9 FEBBRAIO

Calciomercato Milan, l’agente di Botman è a San Siro – FOTO (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan, accelerata improvvisa: domani l’incontro per Botman (CLICCA QUI)

Paquetà Psg: affare da 80 milioni, Milan interessato (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan: un club si defila per Kessiè (CLICCA QUI)



Thiaw Milan: affare complicato, il motivo (CLICCA QUI)



Calciomercato Milan: non solo Botman, in rialzo le quotazioni di un difensore (CLICCA QUI)



MARTEDI’ 8 FEBBRAIO

Milan, con Romagnoli ancora tutto aperto: spiragli per il rinnovo (CLICCA QUI)

LUNEDI’ 7 FEBBRAIO

Calciomercato Milan, le ultime su Lazio e Luiz Felipe (CLICCA QUI)

DOMENICA 6 FEBBRAIO

Botman Milan, pres. Lille: «Merita un club che può vincere la Champions» (CLICCA QUI)



Calciomercato Milan: il Liverpool torna alla carica per Carvalho (CLICCA QUI)



SABATO 5 FEBBRAIO

Calciomercato Milan, dalla Spagna: rispunta Jovic, ma attenzione all’Inter… (CLICCA QUI)



Calciomercato Milan: occhi sul gioiello del Fulham Fabio Carvalho (CLICCA QUI)

VENERDI 4 FEBBRAIO

Calciomercato Milan: non solo Newcastle anche un altro club su Botman (CLICCA QUI)



Renato Sanches Milan, Laudisa: «Pausa di riflessione» (CLICCA QUI)



GIOVEDI 3 FEBBRAIO

Rinnovo Bennacer, accordo di massima tra le parti: i dettagli (CLICCA QUI)

Rinnovo Gabbia, è ufficiale: il comunicato del Milan (CLICCA QUI)

Kessié Milan, rivelazione dalla Spagna: lo vuole anche un top club (CLICCA QUI)



Zaniolo sacrificio Roma: corsa a tre Juve-Milan-Tottenham (CLICCA QUI)



Calciomercato Milan: Bremer ha un club preferito per il futuro (CLICCA QUI)



MERCOLEDÌ 2 FEBBRAIO

Calciomercato Milan: il dopo Ibrahimovic costa 40 milioni (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan: nelle prossime settimane nuovo assalto a Botman (CLICCA QUI)

MARTEDÌ 1 FEBBRAIO

Milan, bocciatura pesante per il mercato dei rossoneri (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan Primavera: gli acquisti e cessioni di questa sessione (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan, prenotato un colpo per l’estate: è a parametro zero (CLICCA QUI)

LUNEDÌ 31 GENNAIO

Botman: «Questi saranno i miei ultimi mesi al Lille, pronto per il passo successivo» (CLICCA QUI)



Mercato Milan: tutti i colpi di gennaio, Lazetic unico acquisto (CLICCA QUI)



Calciomercato Milan: gli acquisti e cessioni di gennaio fino ad ora (CLICCA QUI)

Milan Heffernan, i dettagli dell’accordo: spunta una clausola (CLICCA QUI)

DOMENICA 30 GENNAIO

Calciomercato Milan, è fatta per Heffernan: la FOTO delle firme (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan, sprint finale per Renato Sanches: colpo in chiusura (CLICCA QUI)

Alvarez Milan: colpo definitivamente sfumato, arriva la conferma (CLICCA QUI)



Calciomercato Milan: perde subito concretezza la suggestione Dele Alli (CLICCA QUI)



Calciomercato Milan, per l’estate si guarda in casa Lille: le ultime (CLICCA QUI)



Ibrahimovic, riflessioni in corso sul futuro: il Milan ha in mente i sostituti (CLICCA QUI)



SABATO 29 GENNAIO

Plizzari al Lecce, è ufficiale: il comunicato del Milan (CLICCA QUI)

Kerkez AZ Alkmaar, è fatta: il comunicato ufficiale degli olandesi (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan, chi è Noa Lang: obiettivo dei rossoneri (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan: derby con l’Inter per Scamacca (CLICCA QUI)

VENERDÌ 28 GENNAIO

Calciomercato Milan, Castillejo blocca l’affare: c’è l’ultimatum (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan, Belotti si candida: la risposta del club (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan, frenata Daniel Maldini-Spal: le ultime (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan: contatti avviati con Heffernan (CLICCA QUI)

MN24 – Plizzari verso il Lecce: operazione in prestito (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan: Daniel Maldini alla Spal, i dettagli (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan: Botman in estate, la strategia (CLICCA QUI)

MN24 – Calciomercato Milan: il terzino Kerkez all’AZ Alkmaar (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan: per l’estate si segue Lang del Bruges (CLICCA QUI)

Castillejo Valencia: parti più vicine, le ultime sullo spagnolo (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan: non solo il Barça, per Kessie spunta un club italiano (CLICCA QUI)

GIOVEDÌ 27 GENNAIO

Lazetic Milan: è ufficiale, il comunicato del club rossonero (CLICCA QUI)

MN24 – Castillejo verso l’addio: il Valencia fa sul serio (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan: Kulusevski proposto ai rossoneri, le ultime (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan: la Juventus vuole un difensore rossonero (CLICCA QUI)

Milan a caccia del difensore: Thiaw in pole, ecco l’alternativa (CLICCA QUI)

MERCOLEDÌ 26 GENNAIO

MN24 – Lazetic Milan: depositato il contratto in Lega (CLICCA QUI)



Rinnovo Theo Hernandez: rush finale, ecco cosa manca (CLICCA QUI)



Thiaw Milan: c’è distanza tra domanda e offerta, le ultime (CLICCA QUI)



Calciomercato Milan: definitivamente tramontate le piste Diallo e Bailly, il motivo (CLICCA QUI)



MARTEDÌ 25 GENNAIO

Milan Botman, l’intesa col Lille per giugno è totale: affare ad un passo (CLICCA QUI)

Mercato Milan, su Kessie piomba il Barcellona: gli aggiornamenti (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan, forte interesse per Thiaw dello Schalke 04: le ultime (CLICCA QUI)

Milan, la giornata di Lazetic LIVE: visite mediche in corso FOTO e VIDEO (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan, Belotti rimane un’opzione e il Gallo ha le idee chiare (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan, la scelta sul difensore, e spunta il nome… (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan, tramonta definitivamente la pista Bailly: cosa succede (CLICCA QUI)

LUNEDÌ 24 GENNAIO

Rinnovo Theo Hernandez: intesa raggiunta, i dettagli (CLICCA QUI)



Calciomercato Milan, contatti avviati con la Sampdoria. È una richiesta di Giampaolo (CLICCA QUI)

Calciomercato, è fatta per Pellegri! Milan estromesso (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan, oggi il contatto per il difensore: cosa succede (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan, slitta l’incontro con gli agenti di Lazetic: la situazione (CLICCA QUI)

DOMENICA 23 GENNAIO

Calciomercato Milan, il Tottenham in pressing su Kessié: cosa succede (CLICCA QUI)

Lazetic Milan: club al lavoro per lo scambio di documenti, giocatore atteso in Italia (CLICCA QUI)



Calciomercato Milan: tutto su Botman, se non ora per l’estate (CLICCA QUI)



Calciomercato Milan, non solo Conti e Pellegri: c’è Castillejo in uscita (CLICCA QUI)



Milan, manovre in difesa: speranza Botman, Gabbia rinnova e Romagnoli…(CLICCA QUI)



Milan, tutto fatto per Pellegri al Torino: si attende la fumata bianca (CLICCA QUI)



SABATO 22 GENNAIO

Calciomercato Milan, fiammata improvvisa: lunedì si può chiudere (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan, ecco il dopo Pellegri: offerta per il talento serbo (CLICCA QUI)

Milan, ufficiale la cessione di un giovane: saluta a titolo definitivo (CLICCA QUI)

Mercato Milan, Marchetti: «Per i rossoneri Botman vale il prezzo da spendere» (CLICCA QUI)

Rinnovi Milan: da Rafa Leao a Kessié, le ultime (CLICCA QUI)

VENERDÌ 21 GENNAIO

Calciomercato Milan, Guardiola si mette di mezzo: si complica la pista Alvarez (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan, ribaltone clamoroso: per Pellegri cambia tutto (CLICCA QUI)

Rinnovo Romagnoli, fase di stallo tra le parti: Juventus in agguato (CLICCA QUI)

GIOVEDÌ 20 GENNAIO

Kamara Milan, il presidente del Marsiglia: «Tutto può succedere» (CLICCA QUI)



Kessié Milan: Tottenham al lavoro per portarlo alla corte di Conte (CLICCA QUI)



Calciomercato Milan, rossoneri su Aubameyang: le ultime (CLICCA QUI)

Mercato Milan, in estate duello con l’Inter per Bremer: la situazione (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan, Castillejo resta in uscita: ipotesi Sampdoria (CLICCA QUI)

Pellegri Milan: accordo con il Monaco ad un passo, oggi incontro decisivo (CLICCA QUI)

MERCOLEDÌ 19 GENNAIO

Calciomercato Milan, è corsa a tre per il centrale di difesa (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan, spunta il nome nuovo dal Brasile (CLICCA QUI)

Milan Tanganga, dall’Inghilterra: vuole restare al Tottenham, ma… (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan: proposto anche un difensore del Marsiglia (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan: Castillejo in uscita, è derby genovese (CLICCA QUI)

Di Marzio: «Vicino l’accordo tra Monaco e Milan per Pellegri, riscatto e…» (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan: si segue anche Christensen del Chelsea (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan: spunta un nuovo profilo, i dettagli (CLICCA QUI)

MARTEDÌ 18 GENNAIO

Calciomercato Milan: interessa un giocatore del Tottenham (CLICCA QUI)



Casale Milan: non solo la Lazio, anche un’altra squadra sul giocatore (CLICCA QUI)



Gatti Milan: concorrenza di un’italiana per il difensore (CLICCA QUI)



Milan, Baiocchini: «Calciomercato? I rossoneri non fanno nulla per caso» (CLICCA QUI)



Calciomercato Milan, accelerata su Pellegri: le ultime (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan: Maldini segue un difensore del Frosinone (CLICCA QUI)

LUNEDÌ 17 GENNAIO

Calciomercato Milan, si complica la pista Alvarez: le ultime (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan, le ultime su Pellegri (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan: caccia al difensore, la strategia rossonera (CLICCA QUI)

DOMENICA 16 GENNAIO

Botman Milan, il difensore in goal in Marsiglia Lille. E il mercato… (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan: per la difesa occhi su Viti dell’Empoli (CLICCA QUI)



Calciomercato Milan, spunta l’alternativa giovane: 3 nomi in lista (CLICCA QUI)



Calciomercato Milan, De Laurentiis tenta la spallata ai rossoneri (CLICCA QUI)



Calciomercato Milan, testa a testa con la Lazio: le ultime (CLICCA QUI)



Calciomercato Milan, il Psg fissa il prezzo per Diallo (CLICCA QUI)



Calciomercato Milan, quali sono i nomi caldi per la difesa (CLICCA QUI)



SABATO 15 GENNAIO

Calciomercato Milan, spunta il nome nuovo per la difesa (CLICCA QUI)

Letang chiude le porte al Milan: «Botman non si muove dal Lille» (CLICCA QUI)

VENERDÌ 14 GENNAIO

Calciomercato Milan: cosa cambia con l’infortunio di Tomori (CLICCA QUI)



Rinnovo Leao: club al lavoro per blindarlo, le ultime (CLICCA QUI)



GIOVEDÌ 13 GENNAIO

Mercato Milan: la strategia per un colpo a centrocampo (CLICCA QUI)



Bremer Milan, Di Marzio: «Pellegri Torino potrebbe creare un asse preferenziale» (CLICCA QUI)



Castillejo Milan: offerte dalla Spagna, un club in vantaggio (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan: suggestione Casale dell’Hellas Verona (CLICCA QUI)



Mercato Milan: Gabbia oggetto desiderio di tre club italiani (CLICCA QUI)



Calciomercato Milan: Bailly in pole, Maldini valuta anche le alternative (CLICCA QUI)



Calciomercato Milan: l’Atletico Madrid punta due obiettivi rossoneri (CLICCA QUI)



MERCOLEDÌ 12 GENNAIO

Calciomercato Milan: sfuma anche Bailly? Il motivo (CLICCA QUI)

Botman Milan: no del Lille, i rossoneri virano su altri obiettivi (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan, decisione presa su Gabbia (CLICCA QUI)

Torino, patto mercato tra Cairo e Bremer: la prospettiva e il Milan… (CLICCA QUI)

MARTEDÌ 11 GENNAIO

Calciomercato Milan: Spal interessata a Plizzari, le ultime (CLICCA QUI)



Milan femminile: UFFICIALE! Giacinti ceduta alla Fiorentina, il comunicato (CLICCA QUI)



Diallo Milan: pista complicata, ecco il motivo (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan: occhi di Maldini su Faivre, le ultime (CLICCA QUI)



Calciomercato Milan: Luis Alberto verso l’addio alla Lazio (CLICCA QUI)



LUNEDÌ 10 GENNAIO

Calciomercato Milan, le ultime su Pellegri (CLICCA QUI)

Baiocchini: «Milan e Kessié? Non si sentono da quest’estate» (CLICCA QUI)

Conti Sampdoria, il comunicato UFFICIALE del Milan (CLICCA QUI)

Milan, sondaggio del Torino per Pellegri: l’agente in sede (CLICCA QUI)

Conti alla Sampdoria: finisce la parentesi rossonera del terzino (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan: proposti tre difensori dalla Premier League (CLICCA QUI)

Theo Hernandez-Milan, rinnovo a un passo: durata e nuovo ingaggio (CLICCA QUI)

DOMENICA 9 GENNAIO

Venezia Milan, Massara: «Conti si chiude domani, su Botman e il difensore…» (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan, chiuso l’affare con la Sampdoria (CLICCA QUI)

SABATO 8 GENNAIO

Milan, Maldini annuncia: «Vogliamo rinnovare Theo, Bennacer e Leao» (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan: incontro per Alvarez nei prossimi giorni (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan: sondaggio per un difensore del Tottenham (CLICCA QUI)

Leao-Milan, rinnovo con blindatura: ingaggio triplicato (CLICCA QUI)

VENERDÌ 7 GENNAIO

Milan Botman, ostacolo Newcastle: nuova offerta al Lille (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan, sfuma Kolo Muani: c’è l’accordo con l’Eintracht (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan: Botman il preferito, ecco le possibili alternative (CLICCA QUI)

Futuro Alvarez, nelle prossime ore gli agenti saranno in Italia: le ultime (CLICCA QUI)

GIOVEDÌ 6 GENNAIO

Calciomercato Milan, il padre di Ahmedodzic: «I contatti sono iniziati» (CLICCA QUI)



Barak piace in Premier League: l’Hellas lo valuta 20 milioni (CLICCA QUI)



Calciomercato Milan, il Lille spara alto: la valutazione di Botman e il retroscena (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan: obiettivo Botman, c’è l’ok di Elliott (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan: la Sampdoria vuole Andrea Conti, le ultime (CLICCA QUI)

MERCOLEDÌ 5 GENNAIO

Milan Berti, rossoneri interessati al gioiello del Cesena: le ultime (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan, la svolta: proposto il nome nuovo in difesa (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan, c’è il primo sì di Botman: le ultime (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan, Pellegri in uscita: cosa succede (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan, accelerata improvvisa: si va verso la chiusura (CLICCA QUI)

MARTEDÌ 4 GENNAIO

Calciomercato Milan, asse caldo con l’Empoli: non solo Conti (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan, Botman spiana la strada ai rossoneri (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan, le ultime sull’affare Szalai (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan, per la difesa spunta il nome nuovo (CLICCA QUI)

LUNEDÌ 3 GENNAIO

Calciomercato Milan: il Tottenham propone uno scambio per Kessiè (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan, ragionamenti su Giroud: si pensa a Belotti (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan, in uscita: le ultime su Castillejo (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan, si apre la pista Rudiger: le ultime (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan, Adli: da ridiscutere l’accordo con il Bordeaux (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan, non solo Botman: gli altri nomi in difesa (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan, 2 fattori avvicinano Botman: le ultime (CLICCA QUI)

DOMENICA 2 GENNAIO

Calciomercato Milan, accelerata sull’obiettivo in difesa (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan: scelta fatta per Lucca, le ultime (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan, Gabbia cercato da una squadra di A: le ultime (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan, anche l’Inter su Luiz Felipe: il punto (CLICCA QUI)

Milan, Tsadjout verso un nuovo prestito in Serie B: la situazione (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan: la verità sull’interesse per Faivre (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan: ecco la richiesta per Castillejo (CLICCA QUI)

Rinnovo Leao, il Milan ha fretta di chiudere: c’è un timore (CLICCA QUI)

Conti Empoli: ecco cosa manca per chiudere, c’è l’indennizzo (CLICCA QUI)

Renato Sanches erede di Kessie? Contatti con Mendes (CLICCA QUI)

Mercato Milan: ottimi rapporti col PSG, ecco l’alternativa a Botman (CLICCA QUI)

GIOVEDI 30 DICEMBRE

Hellas Verona, Barak non si muove: Milan e Inter avvisate (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan, restano vive le piste Faivre e Diallo: i dettagli (CLICCA QUI)

Botman Milan: concorrenza dalla Premier per il difensore (CLICCA QUI)

Rinnovo Romagnoli: offerta recapitata ma ancora nessuna risposta (CLICCA QUI)

MERCOLEDI 29 DICEMBRE

Calciomercato Milan, deciso il futuro di Pobega: i dettagli (CLICCA QUI)

MARTEDI 28 DICEMBRE

Becao Milan, Maldini contatta l’Udinese: i dettagli (CLICCA QUI)

Mercato Milan, Issa Diop ultimo nome per il reparto difensivo (CLICCA QUI)

Mercato Milan, nome a sorpresa per la difesa: spunta Attila Slazai (CLICCA QUI)

LUNEDI 27 DICEMBRE

MN24 – Milan Femminile: Selena Babb verso il ritorno dal prestito (CLICCA QUI)

Mercato Milan, nuovo nome per la difesa: arriverebbe dal PSG. Ultime (CLICCA QUI)

Milan Beto, Marino frena: «Non lo cediamo a gennaio» (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan, la Roma si inserisce per Kamara: le ultime (CLICCA QUI)

Barak Milan: i rossoneri vogliono opzionarlo per giugno (CLICCA QUI)



Bremer Milan: derby di mercato con l’Inter, ma solo a giugno (CLICCA QUI)



MN24- Piemonte al Milan Femminile, trattativa in dirittura d’arrivo (CLICCA QUI)



MN24 – Milan femminile: Claudia Mauri saluta, tutto fatto con il Napoli (CLICCA QUI)



Lucca, Presidente Pisa: «Su di lui c’è il Milan, se ne può parlare a giugno» (CLICCA QUI)



Muriel Milan, tentativo a gennaio? Il colombiano piace a Pioli. Ultime (CLICCA QUI)



Mercato Milan, Beto primo obiettivo in attacco: l’Udinese fa muro. Ultime (CLICCA QUI)



Calciomercato Milan: la Juve piomba su Scamacca. Sarà corsa a tre (CLICCA QUI)



Botman Milan, avanti tutta per gennaio: è il primo obiettivo di Maldini (CLICCA QUI)



DOMENICA 26 NOVEMBRE

Calciomercato Milan, caccia al difensore: sondaggio per Lucumi del Gent (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan: nuove conferme per Aaronson (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan: sfuma Rudiger? Vicino al Real Madrid per giugno (CLICCA QUI)

Rinnovo Kessié, situazione in stallo: Manchester United in pressing (CLICCA QUI)

Mercato Milan, l’Empoli piomba su Conti: le ultime (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan, forte pressing per Muriel: la situazione (CLICCA QUI)

GIOVEDI 23 DICEMBRE

Calciomercato Milan: il Marsiglia pronto a vendere Kamara (CLICCA QUI)



Calciomercato Milan, derby con l’Inter per Aubameyang: le ultime (CLICCA QUI)



Calciomercato Milan, il Cagliari pensa ad un rossonero: le ultime (CLICCA QUI)

MARTEDÌ 21 DICEMBRE

Julian Alvarez Milan, pronta l’asta: «Il River non è disposto a fare sconti» (CLICCA QUI)

Shevchenko chiama Castillejo: «Mi serve un giocatore per il 4-3-3» (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan, i tifosi chiedono a Cairo di tenere Pobega: le ultime (CLICCA QUI)

LUNEDÌ 20 DICEMBRE

Mercato Milan, Tonali cambia agente: i dettagli – FOTO (CLICCA QUI)

Alvarez Milan: anche un club di Bundesliga sul giocatore (CLICCA QUI)

SABATO 18 DICEMBRE

Kamara Milan: 4 club si contenderanno il centrocampista in estate. Ultime (CLICCA QUI)



Mercato Milan: i rossoneri hanno individuato l’erede di Ibrahimovic (CLICCA QUI)

Mercato Milan: il diavolo pensa a Botman per il vice Kjaer. Il punto (CLICCA QUI)

VENERDÌ 17 DICEMBRE

Calciomercato Milan, nuovo nome per la difesa: è un ex Barcellona (CLICCA QUI)

Mercato Milan: duello con il Napoli per un talento colombiano (CLICCA QUI)

Rudiger Milan: il tedesco ha ricevuto offerte dalla Francia e dalla Spagna (CLICCA QUI)

Ramsey Milan: la Juve verso la cessione a gennaio. La situazione (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan: l’Everton soffia il colpo in difesa, pagati 21 milioni (CLICCA QUI)

GIOVEDÌ 16 DICEMBRE

Aubameyang Milan: concorrenza dalla Premier per il giocatore (CLICCA QUI)

Rinnovo Kessié: sensazioni non sono positive, le ultime (CLICCA QUI)



Calciomercato Milan: il Torino fissa il prezzo per Bremer, i dettagli (CLICCA QUI)



Botman Milan: l’olandese in rossonero solo ad una condizione (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan: la lista dei nomi in attacco. La situazione (CLICCA QUI)



MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE

Bremer Milan: una big inglese complica i piani di Maldini. Le ultime (CLICCA QUI)

Mercato Milan: Andrea Conti verso l’addio, le ultime sull’ex Atalanta (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan: Maldini osserva due giocatori del Chelsea (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan: tutti pazzi per Frattesi, ecco le ultime (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan: ecco le due principali alternative a Botman (CLICCA QUI)

Mercato Milan: possibile derby per arrivare a Muriel in uscita dall’Atalanta (CLICCA QUI)

Sostituto Kjaer: Maldini al lavoro per trovare una soluzione (CLICCA QUI)

MARTEDI 14 DICEMBRE

Julian Alvarez Milan: stagione da sogno del ‘Ragno’ con il River (CLICCA QUI)

Aubameyang Milan: idea per gennaio? Ma c’è un ostacolo (CLICCA QUI)

Rinnovo Romagnoli, passi avanti quasi decisivi: la situazione (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan, casting per il difensore: tre i nomi sul tavolo di Maldini (CLICCA QUI)

LUNEDI 13 DICEMBRE

Rudiger Milan: si allontana il rinnovo col Chelsea. Un club in pole (CLICCA QUI)

Mercato Milan, l’agente è sicuro: può partire già a gennaio. Ultime (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan, Vlahovic ha deciso: la sua scelta sul futuro (CLICCA QUI)

Milan, Zanetti blocca Caldara: «Le uscite andranno valutate» (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan, Kamara non rinnova con il Marsiglia: le ultime (CLICCA QUI)

Botman Milan: salgono le quotazioni del difensore, le ultime (CLICCA QUI)



La Juventus punta Icardi, il Milan vigile su Vlahovic (CLICCA QUI)



Calciomercato Milan: Adli obiettivo già a gennaio? Ecco le ultime (CLICCA QUI)



DOMENICA 12 DICEMBRE

Milan, Cairo: «Bremer e Pobega Nessun dialogo con i rossoneri» (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan: vicino il rinnovo dell’obiettivo in difesa: le ultime (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan: la Juventus tentata da un obiettivo rossonero (CLICCA QUI)

Adli Milan: valutazioni in corso per il rientro anticipato. Il punto (CLICCA QUI)

Mercato Milan, Maldini e Massara studiano le mosse in difesa: le ultime (CLICCA QUI)

Rinnovo Ibrahimovic, lo svedese spinge per il prolungamento: le ultime (CLICCA QUI)

SABATO 11 DICEMBRE

Milenkovic Milan: Maldini torna all’assalto del difensore. Le ultime (CLICCA QUI)



Calciomercato Milan: il Torino tenta l’assalto a Pobega. C’è l’offerta (CLICCA QUI)



Calciomercato Milan, interesse del Cagliari per Gabbia: gli aggiornamenti (CLICCA QUI)

VENERDÌ 10 DICEMBRE

Kessié Milan: una big inglese si tira fuori dalla corsa all’ivoriano (CLICCA QUI)

Calciomercato Juve: idea Christensen. Sfida a Milan e Inter (CLICCA QUI)

Mercato Milan, occasione in attacco? Vuole lasciare lo United a gennaio (CLICCA QUI)

Scamacca Milan, Marotta rompe gli indugi: avviati i contatti con Carnevali (CLICCA QUI)

Mercato Milan: Vlahovic sempre più vicino alla Juventus, ma a una condizione (CLICCA QUI)

Caldara torna al Milan? Ipotesi rientro anticipato già a gennaio. Ultime (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan: irrompe il Real Madrid sull’obiettivo rossonero (CLICCA QUI)

GIOVEDÌ 9 DICEMBRE

Calciomercato Milan, idea Rudiger per la difesa: Maldini studia il colpo (CLICCA QUI)

Rinnovi Milan, cresce la fiducia per Leao, Bennacer e Theo Hernandez (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan: suggestione Barak (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan: Bremer sempre nel mirino di Paolo Maldini (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan: Luiz Felipe e Milenkovic nel mirino, le ultime (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan: Castillejo oggetto desiderio di due club italiani (CLICCA QUI)

Infortunio Kjaer: il sostituto potrebbe arrivare da un club veneto (CLICCA QUI)

Milan mercato: per l’estate Maldini segue una giovane promessa (CLICCA QUI)

Mercato Milan: obiettivo sfoltire la rosa per un investimento importante (CLICCA QUI)

Rinnovo Ibrahimovic: le ultime sull’attaccante svedese (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan: Maldini al lavoro per sostituire Kjaer (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan: niente attaccante a gennaio (CLICCA QUI)

MERCOLEDÌ 8 DICEMBRE

Kessié Milan: il PSG insiste! Ecco la proposta dei francesi (CLICCA QUI)

MARTEDÌ 7 DICEMBRE

Calciomercato Milan: derby con l’Inter per la stella dell’Hellas Verona (CLICCA QUI)

Infortunio Kjaer: Maldini al lavoro per trovare il degno sostituto (CLICCA QUI)

LUNEDI’ 6 DICEMBRE

Luiz Felipe Milan: sarà derby di mercato con l’Inter. Le novità (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan: dalla Champions i soldi per il difensore (CLICCA QUI)

Renato Sanches Milan: due big di Premier fanno sul serio. La situazione (CLICCA QUI)

DOMENICA 5 DICEMBRE

Calciomercato Milan, osservatori al Bordeaux: non solo Adli nel mirino (CLICCA QUI)

Ibrahimovic: «Contratto? Spero di restare al Milan tutta la vita» (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan, Krunic viaggia verso il rinnovo: la situazione (CLICCA QUI)

SABATO 4 DICEMBRE

Vlahovic Milan: può partire già a gennaio? Italiano chiarisce la situazione (CLICCA QUI)



Calciomercato Milan: il Cagliari mette gli occhi su due rossoneri. Ultime (CLICCA QUI)



Calciomercato Milan: i rossoneri su Umtiti, la situazione (CLICCA QUI)



VENERDI 3 DICEMBRE

Alvarez Milan: terminato l’incontro a Casa Milan. Le ultime (CLICCA QUI)

GIOVEDI 2 DICEMBRE

Calciomercato Milan, si corre ai ripari dopo l’infortunio di Kjaer: il nome (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan, Bremer obiettivo concreto per la difesa: le ultime (CLICCA QUI)

Vlahovic Milan, Commisso: «Non siamo alla fine della storia» (CLICCA QUI)



Calciomercato Milan: Castillejo in uscita, ecco dove può andare (CLICCA QUI)



MERCOLEDI’ 1 DICEMBRE

Alvarez Milan, D’Onofrio: «Scambio Inter con Sanchez? Bello scherzo» (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan: l’agente di Nunez e Augustin Alvarez è in Italia. Ultime (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan: Vlahovic nel mirino di un club inglese (CLICCA QUI)

MARTEDI 30 NOVEMBRE

Maldini alla ricerca del nuovo Tomori: scovati tre talenti in difesa (CLICCA QUI)

Alvarez Milan, colpo di scena! L’Inter sorpassa tutti proponendo uno scambio (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan, Kamara: «Non ho ancora deciso il mio futuro» (CLICCA QUI)

Rinnovi Milan, Romagnoli verso la permanenza. Kessié quasi out (CLICCA QUI)

Kamara Milan: il centrocampista non rinnova. La situazione (CLICCA QUI)

LUNEDI 29 NOVEMBRE

Calciomercato Milan: due big d’Europa piombano su Kamara. Le ultime (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan: Maldini mette nel mirino un giocatore del Sassuolo (CLICCA QUI)

Alvarez Milan: il vicepresidente del River Plate svela il futuro del giocatore (CLICCA QUI)

DOMENICA 28 NOVEMBRE

Calciomercato Milan, abbondanza portieri: qualcuno saluta a gennaio? (CLICCA QUI)

SABATO 27 NOVEMBRE

Rinnovi Milan: tocca ad altri tre rossoneri. La situazione via Aldo Rossi (CLICCA QUI)

Kessié Milan: i rossoneri le provano tutte. La situazione non si sblocca (CLICCA QUI)

Alvarez Milan: l’Inter fa sul serio: blitz e contatto per il bomber (CLICCA QUI)

VENERDI’ 26 NOVEMBRE

Rinnovo Pioli: ecco il comunicato ufficiale del Milan (CLICCA QUI)

Faivre Milan: la nuova idea del Milan per arrivare al trequartista (CLICCA QUI)

GIOVEDI’ 25 NOVEMBRE

Calciomercato Milan: Maldini resta vigile su un obiettivo, la situazione (CLICCA QUI)

Rinnovo Pioli, Di Stefano: «Domani firmerà il suo nuovo contratto» (CLICCA QUI)



MERCOLEDI’ 24 NOVEMBRE

Alvarez Milan: la Fiorentina può far partire l’effetto domino. Ultime (CLICCA QUI)

Mercato Milan, De Paul rivela: «A marzo lo avevo detto al mio agente» (CLICCA QUI)

Kamara Milan, bomba dalla Francia: è rottura col Marsiglia. Le ultime (CLICCA QUI)

MARTEDI 23 NOVEMBRE

Calciomercato Milan: Kessie verso l’addio, si avvicina Renato Sanches (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan, sono due gli obiettivi per il centrocampo: le ultime (CLICCA QUI)

LUNEDI 22 NOVEMBRE

Alvarez Milan: una big d’Europa piomba sull’attaccante. Contatti avviati (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan: una pretendente si defila per Kamara Le ultime (CLICCA QUI)

Afena-Gyan, oro della Roma. L’agente: «Poteva andare al Milan» (CLICCA QUI)

Rinnovo Romagnoli: il capitano rossonero disposto a tagliarsi l’ingaggio (CLICCA QUI)

Conti Milan: si riaccende l’interesse di un club italiano (CLICCA QUI)



DOMENICA 21 NOVEMBRE

Calciomercato Milan, non tramonta la pista Faivre: le ultime (CLICCA QUI)

Rinnovo Ibrahimovic, ad inizio anno l’incontro con Maldini: le ultime (CLICCA QUI)

SABATO 20 NOVEMBRE

Calciomercato Milan, Maldini guarda al futuro: due giovani nel mirino (CLICCA QUI)



Calciomercato Milan, non solo Alvarez: dall’Argentina un altro obiettivo (CLICCA QUI)



VENERDI 19 NOVEMBRE

Alvarez Milan: la Juventus studia un’offerta, rossoneri alla finestra (CLICCA QUI)



Lucca Milan: ecco le ultime sull’attaccante del Pisa (CLICCA QUI)



GIOVEDI 18 NOVEMBRE

Calciomercato Milan, sfida al Barcellona per Lingard: le ultime (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan, occhi su un centrocampista ex Serie A: le ultime (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan, il PSG in pressing su Kessié: la situazione (CLICCA QUI)

Rinnovo Leao, accordo imminente con Mendes: le ultime (CLICCA QUI)

Rinnovo Romagnoli, ottimismo dopo l’incontro con Raiola: i dettagli (CLICCA QUI)

Alvarez Milan: ecco quanto chiede il River Plate per la cessione (CLICCA QUI)



Calciomercato Milan: occhi in Ligue 1 per il nuovo Theo Hernandez (CLICCA QUI)



Rinnovi Milan, Raiola: «È andata bene, incontro cordiale» (CLICCA QUI)



Calciomercato Milan: dall’Uruguay alla Serie D, i giovani seguiti (CLICCA QUI)



MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE

Calciomercato Milan, interesse per Perisic: le ultime (CLICCA QUI)

Rinnovo Romagnoli, fissato un incontro con Raiola: la situazione (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan: Pobega resta al Torino? Ecco la chiave (CLICCA QUI)

MARTEDI 16 NOVEMBRE

Vlahovic Milan, l’ex dirigente della Fiorentina rivela «So dove giocherà» (CLICCA QUI)

Renato Sanches Milan: anche l’Arsenal piomba sul centrocampista. Le ultime (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan, focus su Ali Cho: un 2004 che sta bruciando le tappe (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan, il Real punta a riprendere Brahim Diaz in estate (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan, concorrenza della Juve per un attaccante. Le ultime (CLICCA QUI)

LUNEDI 15 NOVEMBRE

Vlahovic Milan: la Fiorentina non fa sconti. Fissato il prezzo dell’attaccante (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan: Renato Sanches come Maignan? (CLICCA QUI)



DOMENICA 14 NOVEMBRE

Kessie, trattativa di rinnovo difficile: anche il Real Madrid alla finestra (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan, lo United mette in vendita Lingard: gli aggiornamenti (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan, rinforzo per la Primavera: arriva dalla Serie D (CLICCA QUI)

Kamara Milan, Bucchioni: «Un’offerta a gennaio potrebbe esser gradita» (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan: Roma interessata a Grillitsch, i rossoneri osservano (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan: il Torino punta a blindare Bremer (CLICCA QUI)

Mercato Milan, Maldini mette gli occhi su un giovane talento: le ultime (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan: Jovic potrebbe tornare in voga (CLICCA QUI)

SABATO 13 NOVEMBRE

Milan Alvarez, il vicepresidente del River: «Vogliamo che resti con noi» (CLICCA QUI)

Faivre Milan: trattativa in stallo. Ecco il punto della situazione (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan: Castillejo in uscita, ecco chi lo cerca (CLICCA QUI)

VENERDI’ 12 NOVEMBRE

Faivre: «Ho avuto contatti con il Milan, sul mio futuro vi dico che…» (CLICCA QUI)

Vlahovic Milan, irrompe il Real Madrid: maxi offerta alla Fiorentina (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan: in ribasso le quotazioni di Faivre, le ultime (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan: Maldini segue un gioiello del Panathinaikos (CLICCA QUI)

GIOVEDI’ 11 NOVEMBRE

Calciomercato Milan, gli occhi di Maldini su Alberto Moleiro: i dettagli (CLICCA QUI)

Alvarez Milan: concorrenza agguerrita, ma spunta la clausola. La situazione (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan: una squadra di Serie A si fa avanti per Castillejo. Ultime (CLICCA QUI)

MERCOLEDI’ 10 NOVEMBRE

Diaz Milan: Real Madrid stupito. Ecco cosa stanno pensando i Blancos (CLICCA QUI)

Rinnovo Gabbia, il Milan ci lavorerà nei prossimi mesi: le ultime (CLICCA QUI)

Rinnovo Kessie: trattativa in stand-by, le ultime sull’ivoriano (CLICCA QUI)

Romagnoli Milan: il difensore rossonero tratta da solo il rinnovo (CLICCA QUI)

MARTEDI’ 9 NOVEMBRE

Kamara Milan, si inserisce la Juve: corsa a due per l’alternativa a Kessie (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan: osservatori rossoneri rapiti dal ‘nuovo Pedri’ (CLICCA QUI)

Rinnovo Kessie, trattativa in stallo: si muovono due big dalla Premier (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan, ipotesi prestito per Ballo Touré: gli aggiornamenti (CLICCA QUI)

Faivre Milan, Maldini ha pronta l’offerta per gennaio: i dettagli (CLICCA QUI)

Kessié Juve: a fari spenti per l’acquisto del centrocampista. Le ultime (CLICCA QUI)

LUNEDI’ 8 NOVEMBRE

Calciomercato Milan, anche la Fiorentina su Julian Alvarez: le ultime (CLICCA QUI)

Nunez Milan: ampia concorrenza, anche di un club italiano (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan: Vlahovic trattato sotto traccia da un club (CLICCA QUI)

SABATO 6 NOVEMBRE

Calciomercato Milan, interesse per un esterno del Genoa: le ultime (CLICCA QUI)

Theo Hernandez Milan: c’è aria di rinnovo, il punto della trattativa (CLICCA QUI)

Pioli Milan: a breve il rinnovo, ecco le condizioni (CLICCA QUI)

VENERDI’ 5 NOVEMBRE

Di Marzio: «Romagnoli? Non può pensare di rimanere a quelle cifre» (CLICCA QUI)

Rinnovo Kessie: offerta altissima del Milan, ma l’ivoriano temporeggia (CLICCA QUI)

Vlahovic Milan: offerta monstre dell’Arsenal alla Viola. La situazione (CLICCA QUI)

GIOVEDI 4 NOVEMBRE

Rinnovo Kessié: trattativa sempre più in salita, il punto (CLICCA QUI)



MERCOLEDI 3 NOVEMBRE

Calciomercato Milan: si segue un giovane del Panathinaikos (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan: Vlahovic verso l’estero, ecco le ultime (CLICCA QUI)



MARTEDI 2 NOVEMBRE

Alvarez Milan: pronta l’offerta per l’attaccante del River Plate. Le cifre (CLICCA QUI)

Kessié Milan: Conte lo chiama al Tottenham (CLICCA QUI)

Ibrahimovic Milan, ecco l’ultima idea dello svedese (CLICCA QUI)

SABATO 30 OTTOBRE

Belotti: «Rinnovo? Io e Juric abbiamo un patto, sono tranquillo» (CLICCA QUI)



Romagnoli Juve: il ‘rimborso’ di Raiola ai bianconeri dopo il caso Ihattaren (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan: Marotta mette gli occhi sull’obiettivo Milan (CLICCA QUI)

Theo Hernandez Milan: si lavora al rinnovo anti City e PSG (CLICCA QUI)

Vlahovic Milan, la Juventus fa sul serio: può partire già a gennaio (CLICCA QUI)

Belotti Milan, sirene inglesi: due contendenti dalla Premier League (CLICCA QUI)

VENERDI 29 OTTOBRE

Calciomercato Milan, dall’Argentina: Maldini vuole Alvarez a gennaio (CLICCA QUI)

GIOVEDI 28 OTTOBRE

Calciomercato Milan: accordo con Yuri Alberto, le ultime (CLICCA QUI)



Rinnovi Milan: dopo Kjaer tocca a Pioli, le ultime (CLICCA QUI)



Rinnovo Kessié Milan: accordo lontano, addio sempre più vicino (CLICCA QUI)



Calciomercato Milan: Luka Jovic nel mirino della Fiorentina e Vlahovic… (CLICCA QUI)



MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE

Rinnovo Kjaer: ora è ufficiale! Ecco il comunicato del Milan (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan: Correa torna un obiettivo. Ecco le condizioni (CLICCA QUI)

Milan femminile: ecco Noa Selimhodzic, il comunicato ufficiale del club (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan: duello con l’Inter per l’attaccante (CLICCA QUI)

MARTEDI 26 OTTOBRE

Calciomercato Milan, passi avanti per il rinnovo di Bennacer: le ultime (CLICCA QUI)

Kjaer Milan, accordo vicino per il rinnovo: le ultime (CLICCA QUI)

LUNEDI 25 OTTOBRE

Calciomercato Milan: il nuovo Ibra viene dal Brasile? Già fissato il prezzo (CLICCA QUI)

Belotti Milan già a gennaio? Le ultime sull’attaccante granata (CLICCA QUI)

Krunic Torino: il bosniaco in orbita granata per Gennaio (CLICCA QUI)



Calciomercato Milan: la Juve pensa a Romagnoli, i dettagli (CLICCA QUI)



Rinnovo Kessie in stand-by: l’ivoriano torna titolare contro il Torino (CLICCA QUI)



DOMENICA 24 OTTOBRE

Calciomercato Milan, Faivre non passa di moda: tentativo a gennaio (CLICCA QUI)

SABATO 23 OTTOBRE

Calciomercato Milan: Luis Alberto e Sarri ai ferri corti. La situazione (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan: la lista dei vice Ibrahimovic (CLICCA QUI)

VENERDI’ 22 OTTOBRE

Rinnovo Kessie, parti lontane: la situazione (CLICCA QUI)

Rinnovo Kjaer Milan: le ultime sul futuro del danese (CLICCA QUI)

Vlahovic Milan: anche Guardiola mette gli occhi sul serbo. L’indiscrezione (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan: ancora interesse per Lucca, ma Juventus e Inter… (CLICCA QUI)

Haaland, richiesta choc per lasciare il Borussia: Le ultime (CLICCA QUI)

GIOVEDI’ 21 OTTOBRE

Belotti Milan: il gallo infiamma il calciomercato invernale (CLICCA QUI)

Vlahovic Milan: nuova concorrente dalla Bundesliga, i dettagli (CLICCA QUI)



Agente Lucca: «Non è il momento di parlare di Milan, vi dico» (CLICCA QUI)



Calciomercato Milan: Adli potrebbe approdare in rossonero già a gennaio (CLICCA QUI)



MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE

Calciomercato Milan: altri tre club italiani su Lorenzo Lucca (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan: interesse per Julian Alvarez (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan: interesse per Bremer. C’è concorrenza (CLICCA QUI)

MARTEDI’ 19 OTTOBRE

Calciomercato Milan, Maldini al lavoro per il rinnovo di Bennacer: le ultime (CLICCA QUI)

Rinnovo Theo Hernandez: ecco le ultime sul terzino rossonero (CLICCA QUI)

LUNEDI’ 18 OTTOBRE

Vlahovic Milan, che incrocio con Lacazette! C’è una nuova pretendente (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan: pensiero Icardi? Ci sono anche Juventus e Inter (CLICCA QUI)

Rinnovo Jungdal Milan: è ufficiale! Prolungato il contratto del portiere (CLICCA QUI)

DOMENICA 17 OTTOBRE

Calciomercato Milan: pensiero Icardi? Ci sono anche Juventus e Inter (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan: anche il Barcellona interessato a Brozovic (CLICCA QUI)

SABATO 16 OTTOBRE

Colombo, spunta una pretendente dalla Serie A: le ultime (CLICCA QUI)

Lingard Milan, Solskjaer vuole che resti al Manchester United (CLICCA QUI)

Rea (agente Berti): «Interesse del Milan? Il ragazzo è vincolato al Cesena» (CLICCA QUI)

VENERDÌ 15 OTTOBRE

Calciomercato Milan, Maldini stregato da Noa Lang: la situazione (CLICCA QUI)

Saelemaekers Milan, ufficiale il rinnovo del belga (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan: Inter su due obiettivi rossoneri in attacco (CLICCA QUI)

Vlahovic Milan: Atletico Madrid e Juve in pole per l’attaccante. Le ultime (CLICCA QUI)

Bernardeschi Milan, si inserisce il Napoli: sarebbe l’alternativa a Insigne (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan: si riaccende la vecchia fiamma per Yaremchuk (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan, le big d’Europa su Kessié (CLICCA QUI)

Romagnoli Juventus: i bianconeri pensano al difensore del Milan (CLICCA QUI)

GIOVEDÌ 14 OTTOBRE

Alvarez Milan, parla l’agente: «Può giocare con Ibrahimovic ma il Milan…» (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan: un giovane talento sogna i rossoneri. Il suo nome (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan: obiettivo Lucca, ecco quanto chiede il Pisa (CLICCA QUI)

Tomori nella lista mercato del Newcastle: per il Milan è incedibile (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan: Lingard via a zero dallo Utd (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan: Brozovic ha deciso il suo futuro (CLICCA QUI)

MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE

Mirante al Milan, è ufficiale: il comunicato del club rossonero (CLICCA QUI)

MARTEDÌ 12 OTTOBRE

Romagnoli Milan, ci sono margini per il rinnovo: le ultime (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan, dalla Spagna: il Barcellona fa sul serio per Kessie (CLICCA QUI)

LUNEDÌ 11 OTTOBRE

Rinnovo Pioli, l’agente: «Confronto quotidiano con il Milan» (CLICCA QUI)

Vlahovic Milan: concorrenza di due club esteri per il serbo (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan: Maldini pensa a Belotti ma ad una condizione (CLICCA QUI)

DOMENICA 10 OTTOBRE

Calciomercato Milan, Belotti ha scelto i rossoneri: le ultime (CLICCA QUI)

SABATO 9 OTTOBRE

Pioli Milan, Ceccarini: «Si va verso il matrimonio fino al 2024» (CLICCA QUI)

Insigne Milan, l’ex agente: «Vi svelo un retroscena» (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan: il Newcastle piomba sull’obiettivo dei rossoneri. Ultime (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan: piace Kamara per il centrocampo. I dettagli (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan: si pensa a Brozovic per il dopo Kessié (CLICCA QUI)

VENERDÌ 8 OTTOBRE

Lucca Milan, il presidente del Pisa: «»Non ho sentito nessuno ma…» (CLICCA QUI)

Lucca Milan: osservatori al lavoro per l’attaccante classe 2000. Le ultime (CLICCA QUI)

Mercato Milan, non solo Vlahovic: duello con la Juve anche per un altro nome (CLICCA QUI)

Belotti Milan, aria di addio a Torino: primi contatti con i rossoneri. I dettagli (CLICCA QUI)

Asensio Milan: si inserisce anche la Juventus. Le ultime dalla Spagna (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan: i rossoneri guardano in Argentina. Il talento (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan: Umtiti lontano dal Barcellona. I rossoneri alla finestra (CLICCA QUI)

GIOVEDÌ 7 OTTOBRE

Vlahovic Milan: il rinnovo con la Fiorentina è ancora possibile, ecco perchè (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan: interessa un’attaccante del Barcellona, i dettagli (CLICCA QUI)

Ramsey Milan: il gallese può essere un’occasione a Gennaio (CLICCA QUI)

MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE

Vlahovic Milan: quanto chiede Commisso per farlo partire a gennaio (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan: sfida alla Juventus per il talento USA. (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan: in stand-by il rinnovo di Romagnoli (CLICCA QUI)

MARTEDÌ 5 OTTOBRE

Calciomercato Milan, dal Portogallo: proposto Darwin Nunez (CLICCA QUI)

LUNEDÌ 4 OTTOBRE

Rinnovo Kessie: parla l’agente dell’ivoriano, le ultime (CLICCA QUI)

SABATO 2 OTTOBRE

Lucca Milan, D’Angelo: «C’è il rischio di distrazioni» (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan: occhi puntati su Hector Herrera (CLICCA QUI)

VENERDÌ 1 OTTOBRE

Calciomercato Milan: Kessie via a gennaio? Tre club sull’ivoriano (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan: sfuma l’opzione Insigne? De Laurentiis apre al rinnovo (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan: sondato un calciatore del Benfica. I dettagli (CLICCA QUI)

Kessié Milan: l’ivoriano potrebbe partire a gennaio. Le ultime (CLICCA QUI)

Milan, osservatori rossoneri a Lisbona per Benfica-Barcellona (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan: la Juve torna su un ex obiettivo rossonero. Ultime (CLICCA QUI)

Vlahovic Milan: deciso il futuro dell’attaccante, i dettagli (CLICCA QUI)

GIOVEDÌ 30 SETTEMBRE

Lucca Milan: un top team è avanti sul gioiello del Pisa (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan: suggestione Lacazette, ecco le ultime sul francese (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan: sirene europee su Kessie, ecco le ultime (CLICCA QUI)

MERCOLEDÌ 29 SETTEMBRE

Vlahovic Milan: deciso il futuro dell’attaccante, i dettagli (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan: Insigne dribbla sul rinnovo. Le dichiarazioni (CLICCA QUI)

Rinnovo Kessié, l’ivoriano non è più inamovibile. Richieste troppo alte (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan, si pensa a Damsgaard. Ma occhio alla Juventus (CLICCA QUI)

VENERDÌ 24 SETTEMBRE

Donnarumma-Juventus nel 2022: clamoroso piano di Raiola. Tutti i dettagli (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan: gli occhi del PSG su Theo Hernandez (CLICCA QUI)

Kessié Milan: parti ancora lontane. Uno tra Adli e Faivre già a gennaio? (CLICCA QUI)

GIOVEDÌ 23 SETTEMBRE

Calciomercato Milan: testa a testa con l’Arsenal per un talento olandese (CLICCA QUI)

MARTEDÌ 21 SETTEMBRE

Calciomercato Milan, dalla Spagna: Maldini su William Carvalho (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan, Coutinho in uscita dal Barcellona, le ultime (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan: Kessie corteggiato da mezza Europa, le ultime (CLICCA QUI)

LUNEDÌ 20 SETTEMBRE

Calciomercato Milan: occhio in casa United, in 7 possono partire (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan, Adani: «Vlahovic non rimarrà a lungo a Firenze» (CLICCA QUI)

SABATO 18 SETTEMBRE

Futuro Ibrahimovic, Raiola: «Quando smetterà, farà il dirigente» (CLICCA QUI)

Kessiè Milan: futuro in bilico, spunta una pretendente italiana (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan, Raiola: «De Ligt e Romagnoli? Tutto è possibile» (CLICCA QUI)

MARTEDÌ 14 SETTEMBRE

Calciomercato, la Juve piomba su un ex obiettivo rossonero (CLICCA QUI)

DOMENICA 12 SETTEMBRE

Faivre: «Avevo deciso di andare al Milan ma non dovevo ammutinarmi» (CLICCA QUI)

Calciomercato, il Barcellona si inserisce per Kessié: i dettagli (CLICCA QUI)

VENERDÌ 10 SETTEMBRE

Faivre nei guai dopo la trattativa con il Milan: «Ci saranno delle sanzioni» (CLICCA QUI)

Raspadori Milan, il fratello rivela: «Giacomo all’Inter? Le voci girano» (CLICCA QUI)

Luis Alberto Milan: lo spagnolo ha sperato nel trasferimento in rossonero (CLICCA QUI)

GIOVEDÌ 9 SETTEMBRE

Rinnovo Pioli, piena sintonia tra Maldini e il tecnico: i dettagli (CLICCA QUI)

MERCOLEDÌ 8 SETTEMBRE

Calciomercato: idea Azmoun a zero. I dettagli (CLICCA QUI)

Calciomercato: spunta un retroscena con la Lazio (CLICCA QUI)

Castillejo CSKA, niente da fare: Milan e giocatore non convinti (CLICCA QUI)

The post Calciomercato Milan LIVE: Diallo in pole per la difesa, dopo Onyedika Maldini valuta anche Onana appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG