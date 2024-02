Julen Lopetegui potrebbe sostituire Stefano Pioli sulla panchina dei rossoneri. Il tecnico spagnolo ha rifiutato un club di Premier League

Julen Lopetegui vuole solo e solamente il Milan. Il tecnico spagnolo ha manifestato questa sua volontà rifiutando il Crystal Palace, club che aveva sondato il terreno per portare l’ex allenatore del Wolverhampton a Londra.

Questa è l’indiscrezione resa nota da AS che sottolinea la voglia di Lopetegui di rimettersi in gioco in Serie A. D’altro canto è risaputo che il nome numero uno per i rossoneri è Antonio Conte, ma la Juventus potrebbe essere un richiamo troppo importante per il leccese. Ecco che quindi Loptegui potrebbe diventare più che un’idea in casa Milan.

