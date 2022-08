Calciomercato Milan: Maldini fiuta l’affarone in difesa. Il Diavolo non si spingerà oltre i 10 milioni

Si prospetta un braccio di ferro tra il Milan e l’Eintracht per il trasferimento di N’Dicka, centrale francese in rotta con i tedeschi e col contratto in scadenza nel 2023. Ma i rossoneri vorrebbero anticipare la concorrenza in questa sessione di mercato.

N’Dicka arriverebbe a prezzo di saldo, ma a titolo definitivo. Per il giocatore – che gradisce i rossoneri anche se è tentato di andare in scadenza- si sta muovendo direttamente Maldini, ma il Milan difficilmente andrà oltre la decina di milioni come proposta. Sempre caldo anche Diallo del PSG che piace soprattutto perché può giocare anche a sinistra. Lo riporta il Corriere dello Sport.

