Onyedika al Milan: ecco la mossa che può sbloccare il colpo. C’è distanza di valutazione tra i due club

Come scrive La Gazzetta dello Sport Raphael Onyedika rappresenta ad oggi il primo obiettivo per il centrocampo del Milan. Il dialogo col Midtjylland procede ma occorre trovare un’intesa che ancora non c’è.

I danesi chiedono tra gli 8 e i 9 milioni mentre il Diavolo arriva a 5-6. L’uscita di Bakayoko ad oggi potrebbe essere la carta decisiva per sbloccare l’affare.

