Luca Marchetti è intervenuto a Sky Sport 24 parlando di calciomercato in ottica Milan. Le sue dichiarazioni.

«Il Milan deve aspettare gli ultimi giorni di mercato per completare la rosa dei campioni d’Italia con un difensore e un centrocampista. Importanti ma non imprescindibili.

E comunque negli 11 titolari le due milanesi hanno messo un pezzo in più: Lukaku da una parte, De Ketelare dall’altra. Due pezzi da 90, come i loro numeri, ma il resto sono (o saranno) pedine importantissime per dare ancora più profondità alla rosa»

