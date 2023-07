Calciomercato Milan, Claudio Lotito ha fatto il punto sul futuro di Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio accostato ai rossoneri

A Tag24, Claudio Lotito ha parlato della situazione di Milinkovic. Il serbo, accostato al Milan, sarebbe ad un passo dall’Al-Hilal.

MILINKOVIC IN ARABIA – «Milinkovic e offerta araba Io non so nulla. Tutto fatto? No no, non mi risulta sia fatto niente, ne sapete più voi che io. Qualcuno vi racconta le cose, non so se sono frottole o verità. Allo stato non ho firmato nulla. Non so se c’è l’offerta dall’Arabia, mi hanno detto che c’è e vale molto per il giocatore e meno per la società. Il giocatore ha chiesto di andare via dato che sono 8 anni che è alla Lazio. Non è un problema di rapporti con la società, è un problema di testa. Non era un problema di soldi con noi, voleva cambiare aria».

