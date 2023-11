Calciomercato Milan, Moncada è pronto ad accelerare: scelto l’attaccante per il prossimo gennaio. Tutti i dettagli

Come riportato dalla Bild, il calciomercato Milan ha scelto il proprio attaccante da prelevare nel mese di gennaio.

Moncada stravede per Guirassy dello Stoccarda, 15 gol in 9 partite di campionato più una in Coppa di Germania. La clausola rescissoria da 20 milioni di euro fa gola: da battere c’è la concorrenza di Newcastle e Atletico Madrid.

The post Calciomercato Milan, Moncada accelera: scelto l’attaccante per gennaio appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG