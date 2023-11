Francesco Camarda può battere Maldini e stabilire il record di più esordiente in Serie A: a San Siro tutta la famiglia

La gara di questa sera tra Milan e Fiorentina sarà inevitabilmente quella di Francesco Camarda, bomber classe 2008 convocato da Pioli per l’occasione come vice Jovic.

Nel mirino c’è il record di Maldini: subentrando il classe 2008 diventerebbe il più giovane esordiente in Serie A. E come riportato dalla Gazzetta dello Sport, spunta l’aneddoto sulla famiglia: mamma, papà e zio saranno tutti a San Siro. Sperando in una notte magica.

