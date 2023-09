Calciomercato Milan, Mattia Caldara è rimasto a Milanello rifiutando il trasferimento al Verona: la ricostruzione della vicenda

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Mattia Caldara è l’unico degli esuberi del calciomercato Milan rimasto a Milanello.

Il difensore era nel mirino del Verona ma il trasferimento non si è concretizzato per l’alto ingaggio del difensore (che coi rossoneri ha un contratto fino al 30 giugno del 2024): troppi per gli scaligeri i 2 milioni di euro netti percepiti dal centrale.

