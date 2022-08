Calciomercato Milan, Onyedika primo obiettivo per il centrocampo ma Maldini ha pronta l’alternativa: è Onana del Bordeaux

Importante novità riferita da TMW sul mercato del Milan, in particolare alla voce centrocampista. Onyedika, per il quale i contatti sono proseguiti anche oggi, resta il primo obiettivo per la mediana ma se l’affare non dovesse andare in porto Maldini ha pronta l’alternativa.

Si tratta di Onana del Bordeaux. I dialoghi tra le parti, proficui, continuano e se il Diavolo dovesse abbandonare la pista che porta al nigeriano sarebbe pronto l’affondo per l’ex Lille.

