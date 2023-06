Il Milan si sta muovendo in vista del calciomercato estivo. In tal senso nel mirino dei rossoneri c’è un belga a parametro zero

Il Milan si sta muovendo in vista del calciomercato estivo. In tal senso nel mirino dei rossoneri c’è un belga a parametro zero:

come riportato da Calciomercato.com si tratterebbe di Tielemans, svincolatosi dal Leicester. Per il centrocampista secondo Sebastiano Sarno la trattativa è entrata nello stato avanzato ma c’è da risolvere la grana commissione all’agente.

