Calciomercato Milan, occasioni a parametro zero dall’Atletico Madrid: chi parte a gennaio. Le ultime in vista della prossima sessione

Secondo quanto riportato da Sportitalia, il Milan nella prossima sessione di calciomercato dovrà stare attenta alle opzioni di mercato a costo zero, in particolare la situazione in casa Atletico Madrid.

Infatti, dal club spagnolo sono in uscita tre calciatori: Witsel, Azpilicueta e Mario Hermoso.

