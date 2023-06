Calciomercato Milan, Acuña: occhi della Serie A per lui. I rossoneri si defilano, mentre Torino e Lazio accelerano

Sono molti club italiani che sono sulle tracce di Marcos Acuña, campione del Mondo con l’Argentina e reduce dal trionfo in Europa League con il Siviglia.

Come scrive Tuttosport, il giocatore era obiettivo dei rossoneri quando il mercato era gestito da Maldini e Massara. Il club rossonero, ora, sembra defilato: ora, invece, in piena corsa ci sono Lazio e Torino, subentrata in corsa.

