Calciomercato Milan, occhi puntati su un nome: ecco perché. Potrebbe tornare in campo Sportiello per l’Atalanta

Il Milan continua a spingere in chiave mercato e un colpo è già al sicuro: Marco Sportiello è promesso sposo dei rossoneri. Arriverà a fine stagione, ma intanto l’Atalanta si aggrappa a lui.

Sostituirà Musso contro la Roma per scelta tecnica di Gasperini. Come riporta calciomercato.com, in 8 gare fin qui disputate, Sportiello ha subìto 10 gol, ogni 70’ circa. Musso invece, che aveva bisogno di serenità, nei soli 1988’ di Serie A ha preso 25 gol, uno ogni 80’ circa.

The post Calciomercato Milan, occhi puntati su un nome: ecco perché appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG