Napoli Milan, Sacchi: «Mi ha chiamato Galliani, mi ha detto…». L’ex allenatore rossonero svela un aneddoto sul match di Champions

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’ex allenatore Arrigo Sacchi ha parlato di Napoli Milan e di Leao.

Ecco le sue parole: «Leao come Gullit? Mi ha chiamato Galliani e mi ha detto: “Hai visto, Leao e Giroud come Gullit e Van Basten”. È vero, il gol è simile, le coincidenze del calcio. Leao si può fermare in due modi: d’anticipo o il raddoppio di marcatura. Il Napoli non ha fatto nessuna delle due cose. Il Milan, invece, si è difeso bene: sono stati perfetti dietro»

