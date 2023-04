Milan, la Champions fa bene alle casse rossonere: ecco le cifre! I rossoneri potrebbero arrivare a guadagnare 120 mln

Il Milan continua il suo percorso in Champions e le casse del club sorridono di questo importante traguardo. Finora i rossoneri hanno guadagnato 84 milioni solo facendo riferimento ai guadagni UEFA.

Si arriva ad una cifra di 116 milioni se si aggiungono gli incassi al botteghino per le partite finora giocate. Non è finita qui, però: mancano gli incassi della semifinale che si giocherà in casa. Ipotizzando 8/9 milioni, come agli ottavi e ai quarti, si potrebbe arrivare a un tesoretto di 120 milioni. Lo scrive oggi il Corriere dello Sport.

The post Milan, la Champions fa bene alle casse rossonere: ecco le cifre! appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG