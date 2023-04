Calciomercato Milan, due nomi verso l’addio! Cosa succede. I due attaccanti saluteranno la maglia rossonera a fine stagione

Il Milan guarda non solo al mercato in entrata, ma anche a quello in uscita. Sono due i nomi che potrebbero salutare i rossoneri a fine stagione.

Entrambi attaccante: si tratta di Divock Origi e Ante Rebic, destinanti a lasciare la maglia rossonera.

