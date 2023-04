Tema stadi, parla il ministro Abodi: ecco le sue parole. Il ministro dello Sport ha parlato di un tema caro anche ai rossoneri

Intervistato da La Repubblica, il ministro dello Sport Abodi ha parlato del tema stadio, un tema caro anche al Milan.

Ecco le sue parole: «Ogni stadio può e deve diventare una comunità energetica. È quello che stiamo immaginando per lo stadio Olimpico, dando una indicazione chiara a Sport&Salute che ne è proprietario: immaginare una riqualificazione che passi dalla sostituzione dell’attuale copertura. Uno studio preliminare dimostra che in questo modo, oltre a restituirci un pezzo di visione di Monte Mario e valorizzare l’architettura dello stadio, è possibile produrre l’energia per alimentare tutto il Foro Italico. Con una spesa di 80 milioni, lo faremo nel giro di due anni e sarà più di una dichiarazione di intenti».

