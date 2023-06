Calciomercato Milan: occhi sul nuovo Kvaratskhelia. Ecco chi è il nuovo obiettivo della dirigenza rossonera

Il Milan ha messo nel mirino Mikautadze, attaccante classe 2000 francese-georgiano cresciuto nel Lione. Sul talentoso calciatore della Georgia ci sarebbe anche la Juventus.

Come svelato da Giovanni Albanese, i rossoneri avrebbero già abbozzato una trattativa per il compagno di nazionale di Kvaratskhelia, che nell’ultima stagione col Metz si è preso la scena segnando 27 gol in 35 partite. Il suo prezzo oscillerebbe tra i 6 e i 12 milioni.

