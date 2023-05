Calciomercato Milan, Maldini e Massara tengono caldi i contatti con Daichi Kamada, in scadenza con l’Eintracht Francoforte

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il primo nome del calciomercato Milan per l’eventuale sostituzione di Brahim Diaz è quello di Kamada, trequartista giapponese classe ’96 in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno con l’Eintracht Francoforte.

Il calciatore, sul quale c’è una folta concorrenza tra Italia (Napoli) ed estero (Borussia Dortmund) ha già scelto i rossoneri. I prossimi giorni saranno decisivi per decidere se affondare o meno.

The post Calciomercato Milan, parametro zero sempre caldo! Ultimissime appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG