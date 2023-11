Gianluca Di Marzio, giornalista, ha parlato a Sky dopo il match contro l’Udinese. Le sue dichiarazioni

Gianluca Di Marzio a Sky dopo Milan Udinese.

PAROLE – «Ora è fondamentale recuperare gli infortunati. Ne mancano ancora 6/7 di titolari. Non sono alibi ma sono veramente tanti gli assenti. Intanto recuperare loro, poi al mercato mancano due mesi perché non puoi prendere un giocatore ora. Devi capire quali sono le esigenze: il difensore per forza perché si è fatto male Kalulu, poi un altro attaccante. Manca secondo me un giocatore come Brahim Diaz l’anno scorso».

