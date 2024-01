Calciomercato Milan, per Lenglet e Brassier c’è un grosso ostacolo: ecco di che si tratta. I due difensori si allontanano

Accostati al calciomercato Milan come possibili obiettivi di gennaio per la difesa, sia Clement Lenglet che Lilian Brassier rischiano di non poter arrivare a vestire la maglia rossonera a causa di un grosso ostacolo.

A parlarne è Gianluca Viscogliosi su Sportitalia, il quale sottolinea come l’abolizione del Decreto Crescita fa sì che i rossoneri non possano permettersi nessuna di queste due operazioni in entrata (senza i benefici del decreto si tratterebbero di operazioni troppo onerose per le casse del club).

