Evan N’Dicka era uno degli obiettivi di mercato del Milan per la scorsa estate. Il rossoneri studiano un possibile colpo a zero

Come riportato da Calciomercato.com il club rossonero sta continuando a seguire gli sviluppi contrattuali legati al difensore dell’Eintracht Francoforte che resta in scadenza 30 giugno 2023 e potrebbe rappresentare una clamorosa occasione a parametro zero. Anche Inter e Roma lo stanno seguendo.

