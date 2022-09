L’opinione di Billy Costacurta sulla Juventus: le dichiarazioni dell’ex difensore ai microfoni di Sky Sport dopo il ko dei bianconeri con il Benfica

IL MOMENTO – «Ripartire dal gioco può essere la cosa più semplice. Io l’ho visto poche volte, non c’è connessione tra squadra e allenatore e questo mi preoccupa. I giocatori devono reagire. E’ vero che ci sono delle assenze, ma guardando la formazione non è una squadra che può sbandare così. La peggiore in Europa in questo momento è la Juve. Il mese di settembre sotto l’aspetto della gestione delle difficoltà è inaccettabile».

