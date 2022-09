Paolo Condò, giornalista, è intervenuto a Sky Sport soffermandosi su Tommaso Pobega. Ecco cosa ha detto sul centrocampista del Milan

«Pobega è un giocatore che ho imparato ad apprezzare allo Spezia. L’anno scorso ha fatto molto bene al Torino, ed è tornato al Milan non come un’aggiunta ma per essere protagonista. Ha corsa, ha gol e mi sembra uno di quei giocatori che fanno la cosa necessaria perché il loro reparto è così»

