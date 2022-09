Il gallo Andrea Belotti ha commentato ai microfoni di DAZN la vittoria contro l’Helsinki e il suo primo gol con la maglia della Roma

LE DICHIARAZIONI – «E’ un’ emozione bellissima segnare e sentire quel boato della Curva. Sono contento della vittoria, era importante dopo la sconfitta all’esordio. Deve essere un punto di partenza. Quando giochi come nel secondo tempo con giocatori dietro come Dybala, Pellegrini e Zaniolo è tutto più facile, hanno qualità elevati. E’ stato il mister a fare le scelte, noi dobbiamo fare il massimo a prescindere. Io sono a disposizione dei miei compagni, abbiamo un grandissimo allenatore e dobbiamo rispettare le scelte. In attacco ci sono Abraham e Shomurodov che sono due grandissimi attaccanti ma mi sprona a dare ancora il meglio. Da 1 a 10 quanto è bello segnare sotto quella curva 100».

