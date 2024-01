Calciomercato Milan, prosegue l’inseguimento dei rossoneri ad Alessandro Buongiorno, capitano del Torino e obiettivo per la difesa

Il Milan è pronto a fare sul serio per Alessandro Buongiorno: è lui l’obiettivo principale della dirigenza rossonera per rinforzare il reparto arretrato in questa sessione invernale di calciomercato.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Milan avrebbe avanzato una prima offerta al Torino: sul piatto 20-25 milioni di euro più il cartellino di Lorenzo Colombo, valutato sui 15. A queste condizioni, però, il presidente granata Cairo non apre minimamente alla cessione del suo gioiello.

