Calciomercato Milan, Reijnders esclude Musah? Ecco il piano del club rossonero per quanto riguarda il centrocampo

Il Milan è tra le società più attive in Italia per quanto riguarda i movimenti in entrata. A centrocampo gli obiettivi sono Reijnders dell’AZ Alkmaar e Musah del Valencia.

Ma l’arrivo del primo escluderebbe quello del secondo? Secondo quanto riportato da Sky Sport il Milan potrebbe chiudere eventualmente entrambe le operazioni, per cambiare volto al proprio centrocampo.

