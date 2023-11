Calciomercato Milan, riflessioni in corso su Giroud: due ipotesi per il futuro dell’attaccante francese. Ultime

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sul futuro di Olivier Giroud, attaccante che va in scadenza con il Milan il prossimo 30 giugno. Due le ipotesi per l’attaccante francese.

I rossoneri devono decidere se presentare un’offerta per il rinnovo del contratto o pensare di voltare definitivamente pagina in un ruolo dove in primavera dovranno cercare di blindare Camarda.

The post Calciomercato Milan, riflessioni in corso su Giroud: due ipotesi per il futuro appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG