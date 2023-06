Calciomercato Milan, riallacciati i contatti col Salisburgo per Okafor: l’attaccante gradisce la destinazione. Tutti i dettagli

Come riferito da Daniele Longo, il calciomercato Milan avrebbe riallacciato i contatti col Salisburgo per Okafor, attaccante esterno in scadenza nel 2024.

L’attaccante, per il quale il Salisburgo chiede una cifra tra i 20 e i 25 milioni di euro, gradisce la destinazione rossonera.

