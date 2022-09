Calciomercato Milan: risoluzione Bakayoko non scontata, le ultime sul futuro del centrocampista rossonero

Oggi sono previsti nuovi contatti tra il Milan e gli agenti di Bakayoko nel tentativo di procedere con la risoluzione del contratto: a centrocampo non c’è più posto per il francese in prestito dal Chelsea.

Che se si libererà dai due club, sarà poi libero di decollare verso una nuova destinazione. Non è scontato che accada, ma è una possibilità concreta. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

