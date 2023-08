Calciomercato Milan: rispuntano questi due vecchi pallini per la difesa dei rossoneri. Le ultimissime notizie

Calciomercato.com ha fatto il punto sulle possibili mosse del Milan in queste ultime settimane che porteranno alla chiusura della sessione estiva di calciomercato.

I rossoneri potrebbero ancora fare un investimento per quanto riguarda la difesa. In tal senso sono da registrare gli interessamenti per Kabak e Tanganga, due vecchi pallini del Diavolo.

