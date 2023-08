Broja Milan, Furlani in missione: sta parlando direttamente col giocatore! Le ultimissime notizie sui rossoneri

Nei piani del Milan c’è la volontà di regalare a Pioli un nuovo attaccante in grado di ricoprire i panni del vice Giroud. Tra i nomi sul taccuino dei dirigenti c’è anche quello di Broja.

Come riportato da Calciomercato.com, Furlani in persona si sta attivando per trattare con l’entourage del giocatore e per spiegargli il progetto. L’uomo mercato avrebbe anche incontrato il Chelsea per impostare una trattativa.

The post Broja Milan, Furlani in missione: sta parlando direttamente con l’agente! appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG