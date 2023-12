Calciomercato Milan, tra i difensori per gennaio è rispuntato anche il nome di Lenglet: possibile il prestito

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, sul taccuino del calciomercato Milan è ricomparso anche il nome di Lenglet.

Il difensore era stato accostato ai rossoneri anche in estate prima che il Barcellona lo prestasse all’Aston Villa. In Inghilterra però il centrale ha finora giocato solo in Conference League: il prestito è un’opzione possibile.

