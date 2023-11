Calciomercato Milan, i rossoneri hanno deciso la strategia per arrivare a Lloyd Kelly: pianificato il colpo a parametro zero

Come riporta Tuttosport, il calciomercato Milan ha preso la sua decisione su Loyd Kelly, centrale difensivo del Bournemouth in scadenza di contratto a giugno.

Vista la ferrea volontà del club inglese di non privarsene a gennaio (anche se un altro tentativo verrà fatto) il club rossonero è pronto a bloccare il ragazzo a parametro zero per giugno bruciando la concorrenza della Juve. L’accordo è vicinissimo.

