Calciomercato Milan, scenari stravolti per Daichi Kamada: cosa può succedere ora per il trequartista giapponese

Il Milan è al lavoro in queste settimane per provare ad allestire una rosa competitiva in vista della prossima stagione. Un gruppo che, con ogni probabilità, non vedrà la presenza per Kamada.

Come riportato da Sportitalia, infatti, i rossoneri stanno frenando per il trequartista giapponese. Le priorità al momento sono altre, tra tutte Pulisic e Reijnders.

