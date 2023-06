Calciomercato Milan, sembra destinato a sfumare il ritorno a parametro zero di Stephan El Shaarawy: le ultime sul rinnovo

Come riferito da Il Romanista, Stephan El Shaarawy si allontana dal calciomercato Milan.

L’esterno della Roma, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, è ad un passo dal rinnovo fino al 2025 con opzione per il 2026 che si attiverebbe in automatico in base ad alcune condizioni.

The post Calciomercato Milan, sfuma El Shaarawy? Rinnovo vicino appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG