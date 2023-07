Calciomercato Milan, Musah rimane la priorità a centrocampo, ma i tempi della trattativa sembrano destinati ad allungarsi

Il Milan continua a lavorare sul mercato per cercare di regalare a Pioli un nuovo rinforzo a centrocampo. Il primo obiettivo è e resta Musah del Valencia, ma, come riportato da Tuttosport, i tempi sembrano ora allungarsi.

Il giocatore è stato convocato dal club spagnolo per la tournée in Svizzera, ma ha sempre un occhio al cellulare. Il fatto che possa indossare o meno la maglia rossonera passa sia dall’accettazione del Valencia della proposta rossonera sia che Peter Lim smussi la sua convinzione di poter scatenare un’asta per Musah.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG