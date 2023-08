Tra i nomi accostati al Milan sul calciomercato c’è quello di Broja. L’arrivo dell’attaccante però si complica per colpa di..Lukaku

Niente Broja per il Milan? L’attaccante piace ai rossoneri ma il suo arrivo si complica per colpa di Lukaku. Se infatti l’attaccante dovesse andare alla Roma in prestito il Chelsea non potrebbe fare più operazioni di questo tipo in uscita. L’albanese potrebbe arrivare solo a titolo definitivo.

Una formula non nei piani rossoneri, soprattutto senza le uscite di Colombo e Origi.

The post Calciomercato Milan: si complica Broja, colpa di…Lukaku appeared first on Milan News 24.

