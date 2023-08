I nerazzurri sono molto ottimisti per l’arrivo del francese ma non si faranno trovare scoperti se i bavaresi non lo lasceranno andare.

L’Inter ha già raggiunto l’accordo con Bayern Monaco per l’acquisto di Benjamin Pavard ma i bavaresi non hanno ancora trovato un suo sostituto. Mancano sempre meno alla fine della sessione di calciomercato ed i nerazzurri stanno iniziando a non essere più così tranquilli.

Db Varese 17/09/2022 – campionato di calcio serie A femminile / Inter-Pomigliano / foto Daniele Buffa/Image Sport

nella foto: Giuseppe Marotta

Sky Sport riporta che se i bavaresi non dovessero liberare il francese entro 3/4 giorni Marotta e Ausilio valuterebbero l’acquisto di un’alternativa. Si parla soprattutto di Schuurs del Torino; in ogni caso l’accordo col francese è talmente al sicuro che anche se non venisse liberato in questa sessione di mercato, l’Inter lo prenderebbe a parametro zero in vista della prossima stagione. In ogni caso il Bayern Monaco ha lasciato intendere che l’operazione si farà, nonostante Tuchel voglia tenerlo.

L'articolo Il Bayern non libera Pavard, l'Inter aspetterà qualche giorno prima di valutare alternative proviene da Notizie Inter.

