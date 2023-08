Calciomercato Milan, potrebbe riprendere piede l’ipotesi di scambio col Torino tra Singo e Junior Messias: la situazione

A TMW Radio, Francesco Manassero, noto giornalista, ha parlato così del possibile scambio Singo-Messias tra Milan e Torino:

Vagnati ha messo le mani avanti, assicurando che il Toro non ha esigenza di vendere. In pratica, però, denaro fresco farebbe comodo: il club ha speso già oltre 20 milioni tra Vlasic, Bellanova e Tameze. Non è da escludere una cessione. Visti gli attriti con la Lazio per Ricci, la coperta si scopre per Schuurs. Su di lui c’è la Premier, oltre al Crystal c’è il Tottenham e gli Spurs lo seguono da mesi. L’ultimo nome è Singo, si prenderebbero meno soldi e potrebbe essere inserito come scambio con il Milan per Messias o con l’Atalanta per Soppy

The post Calciomercato Milan, si riapre lo scambio Singo-Messias? Cosa succede appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG