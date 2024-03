Negli ultimi giorni si è diffusa l’ipotesi di un ritorno di Paolo Maldini in Italia dopo l’addio al calciomercato Milan. Arriva la smentita

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l’amministratore delegato dell’Atalanta Luca Percassi ha commentato la voce che vede l’ex Milan Paolo Maldini accostato al club bergamasco dopo l’addio al calciomercato rossonero:

LE PAROLE – «Totalmente una fake news nonostante Maldini sia una persona di grandissimo livello e grandissimo prestigio. Noi abbiamo un ds come D’Amico che in maniera silenziosa sta facendo un grande lavoro per la società. Questa è una notizia totalmente infondata»

