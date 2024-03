Il centrocampista del Bologna, Lewis Ferguson, accostato al calciomercato Milan, si è espresso così in merito ad un suo futuro in una big

Intervistato da Sky Sport, Lewis Ferguson si è espresso così in merito alle voci che lo hanno accostato ad alcune big della Serie A, tra cui anche al calciomercato Milan. Questa la risposta del centrocampista del Bologna.

PAROLE – «Penso che nella vita bisogna essere sempre aperti mentalmente, ma non ci penso troppo, anche perché già quando ero in Scozia all’Aberdeen ero abituato ad essere accostato ad altri club, che fossero in Inghilterra o in Scozia. Quindi è una situazione che è diventata familiare per me, che ho imparato a gestire. Devo essere aperto a tutte le opportunità che mi possono capitare, chiaramente, come succede a ogni calciatore. Fa parte del lavoro essere aperti al cambiamento, ma per me l’unica cosa che conta ora è il presente».

